Maurícius pod sebou ukrýva stratený kontinent. Ostrovný raj na Zemi leží nad oblasťou, ktorá sa tiahla od Madagaskaru až do Indie

Ostrovný štát Maurícius považujú mnohí za kúsok raja na Zemi, kde sa dá stráviť tá najdokonalejšia dovolenka. Na tom sa ani po najnovšom objave vedcov z juhoafrickej University of the Witwatersrand nič nemení, ale verejnosť sa vďaka nim dozvedela niekoľko zaujímavých informácií o tom, čo sa nachádza pod Mauríciom. Krajina ležiaca v Indickom oceáne by mala hlboko pod svojím povrchom skrývať stratený kontinent, ktorý sa nazýval Mauritia. Podľa dohadov mohol byť tento kontinent súčasťou vtedajšieho kontinentu Gondwana, lenže postupom času sa oblasť, kde sa dnes nachádza Maurícius, Madagaskar či časť Indie, potopila pod vodnú hladinu kvôli geologickým procesom ťahajúcim kontinenty od seba približne pred 84 miliónmi rokov.

Vedcom sa podarilo prísť na existenciu strateného kontinentu pod Mauríciom vďaka tomu, že pri analýze vzoriek skál z jeho povrchu objavili minerál zirkón starý viac než 3 miliardy rokov. Keď sa nad tým zamysleli, nedávalo im to zmysel, pretože Maurícius ako ostrov je podľa odhadov starý len niekoľko miliónov rokov a neexistuje spôsob, ako by sa na jeho pevninu mohli dostať takéto omnoho staršie minerály nebyť toho, že by sa pod ostrovom skrýval zabudnutý kontinent. Odborníci argumentujú aj tým, že na povrchu kontinentov by si pokojne mohol nájsť minerály staré niekoľko miliárd rokov, avšak v oceánoch sa nič v podobnom veku jednoducho nenachádza. Súčasný ostrov Maurícius teda v minulosti nebol súčasťou pôvodného kontinentu s názvom Mauritia, ale jeho jednotlivé súčasti by mohli byť roztrúsené hlboko pod jeho povrchom.