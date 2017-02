Krásna Zdenka chce mať fotku v každej obci Slovenska. Bývalá finalistka Miss Universe výzvu dokumentuje i na Facebooku

Každý si v živote nastavil nejakú výzvu. Spravila tak aj Zdenka Pavlíková z Osuského, ktorá si povedala, že by bolo fajn navštíviť každú obec na Slovensku. Kedysi zvládla stokilometrový pochod za 22 hodín, tentokrát sa rozhodla, že sa odfotí pri tabuli označujúcej začiatok i koniec každej obce. Len pred pár dňami sa jej podarilo zdolať prvú stovku, do celkového počtu 2933 sa však ešte bude musieť trošku posnažiť. Zima však vraj nebola až tak produktívna, cez letné mesiace plánuje počet navštívených obcí znásobiť, napríklad aj cyklovýletmi. Všetko však má súvisieť aj so spoznávaním Slovenska - Zdenka si chce výzvu jednoducho užiť. "Nestanovila som si, dokedy chcem výzvu dokončiť. Necestujem zámerne len preto, aby som si odfotila cedule." Krásnu Zdenku navyše už môžeš poznať i z televíznych obrazoviek, vyskytla sa napríklad v jojkárskej súťaži Hľadá sa supermodelka a bola aj finalistkou Miss Universe v roku 2015.

