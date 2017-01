Zmizení anglických osadníků z kolonie Roanoke není dosud vysvětleno. Stali se z nich bílí indiáni?

Raní angličtí osadníci na ostrově Roanoke v Novém světě postavili své provizorní domovy a žili bok po boku s domorodým obyvatelstvem. Pak ale všichni osadníci zmizeli a zanechali po sobě kódované zprávy pro ostatní kolonisty. Pokud je všechny nepotkala smrt, tak kam odešli? A proč nebyla nalezena žádná těla? Podobné otázky si kladou i historici a záhada ohledně zmizení celé anglické kolonie na ostrově Roanoke není dodnes uspokojivě vysvětlena. Pojďme si tedy přiblížit okolnosti historické události a možná vysvětlení jejich osudu.

V roce 1584 se angličané pokusili založit první kolonii v Novém světě na ostrově Roanoke v Severní Karolíně. V následujícím roce ji však museli opustit kvůli drsnému počasí, nedostatku zásob a špatným vztahům s původními obyvateli. O tři roky později byl proveden druhý pokus o kolonizaci. A jak pokračovaly boje o přežití s počasím a nedostatkem potravy, kapitán John White byl donucen k návratu do Anglie získat zásoby. V roce 1587 porodila Whiteova dcera Virginii Dare, pravděpodobně první anglické dítě narozené na území Nového světa. White tak kvůli stávajícím podmínkám byl nucen proti své vůli opustit svoji rodinu a své přátele na cestě do Anglie. V ní se však zasekl na tři dlouhé roky, neboť královna zastavila veškeré zásobování loďmi, kvůli útokům španělské armády. Když se pak v roce 1590 vrátil zpět na ostrov Roanoke, našel ho úplně pustý. Jediné, co nalezl, byla slova „CRO“ a „CROATOAN“ vyřezaná do dvou stromů.

Když White spatřil tato slova, vyvodil si z nich zprávu, že osadníci vyhledali pomoc indiánů kmene Croatan, jenž sídlil na nedalekém ostrově Hatteras. Předtím, než své druhy kapitán White opustil, domluvili se, že v případě útoku či nějaké jiné katastrofy mají za sebou zanechat znak maltézského kříže. Žádný takový symbol však White na místě nenalezl. Indiáni z kmene Croatan byli vůči osadníkům přátelští a dobré vztahy s nimi měli už od roku 1587, kdy zde Angličané začali budovat svoji kolonii. Domněnka, že během Whiteovy nepřítomnosti ostatní odešli kvůli nepřízni počasí a nedostatku jídla právě za tímto kmenem. Pronásledován špatným počasím a posádkou, u níž se schylovalo k revoltě, rozhodl se White, že tuto záhadu nemůže dále prošetřovat a vrátil se zpět do Anglie. Nikdy se už do Nového světa nevrátil a nechal tak za sebou dvoji dceru i vnučku a v důsledku toho nemůže nikdo určit, co přesně se stalo s osadníky na ostrově Roanoke. V dalších letech bylo vypraveno ještě několik záchranných expedic, nicméně ty už nebyly schopny ani přistát na správném místě.

Nejpravděpodobnější z teorií praví, že se osadníci začlenili k indiánům z kmene Croatan. Starší angličtí historici dokonce zmiňují jakési indiány ze Severní Karolíny, kteří mluvili částečně anglicky, praktikovali křesťanství a označovali se za členy kmene Croatan. Někteří měli dokonce anglická příjmení, což je další důkaz, který naznačuje, že ke spojení bílých osadníků a indiánů tehdy skutečně došlo. Nedávno se to snažili vědci potvrdit pomocí testů DNA, avšak neúspěšně. Archeologické vykopávky však poblíž mysů Creek a Pamlico Sound v blízkosti mysu Hatteras objevily artefakty vytvořené indiány, ale také evropské obchodní zboží. A i když to je jasný důkaz toho, že se osadníci z Roanoke s indiány stýkali, nestačí to k potvrzení faktu, že tyto dva národy byly asimilovány.

Narození prvního anglického dítěte v Novém světě

Kmen Croaton vyhynul však už na počátku 17. století. Jejich přímí potomci z kmene Lumbee (kteří žijí dodnes) se začali objevovat asi 50 let po zmizení osadníků z Roanoke. Jednou z hlavních charakteristik lidí Lumbee je podle antropologů jejich vzhled připomínající evropské rysy. Kolem roku 1650 se kmen Lumbee přesídlil a usadil se v Robeson County. A ačkoli spojení angličanů a původního kmene indiánů je nejpopulárnějším vysvětlením původu kmene Lumbee, není přijímáno všemi. Jiná teorie hovoří o tom, že Lumbeeové nejsou potomky osadníků z Roanoke, ale Evropanů v čele s Johnem Barnwellem, kteří táhli proti kmenu Tuscarora skrz Robeson County a nakonec se tam rozhodli zůstat.

A i když je nejpravděpodobnější spojení bílých osadníků s indiány, existují i daleko temnější teorie. Ve 20. století byly objeveny tzv. kameny Dare, na nichž byl vyrytý text, jenž měl pocházet od Eleanor White Dare, dcery kapitána Johna Whita. V něm je zaznamenáno, že počet osadníků se snížil ze 115 na 24 v důsledku nemocí a bojů s domorodými kmeny, přičemž v poslední zprávě se píše, že zůstalo jen pouhých sedm osadníků. Podle historiků se však jedná o podvod a kameny byly vyrobené až v novodobé historii. Nikde na ostrově však nebyly nalezeny hroby v nichž by zemřelí osadníci byli pohřbeni, takže chybí i jakýkoli archeologický důkaz. Jiné teorie hovoří o tom, že osadníky mohli spořádat místní kanibalové nebo že se v zoufalství vydali sami na moře směrem do Anglie a jejich provizorní loď se potopila. Historie možná jednou odhalí, co přesně se tehdy na ostrově Roanoke událo, v současné době je to však stále záhada.