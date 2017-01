Ragbyový tým, jehož letadlo se zřítilo v Andách, se musel uchýlit ke kanibalismu, aby v extrémních podmínkách přežil

V historii lidstva je zaznamenáno několik stovek případů kanibalismu. Ať už se jednalo o rituály amerických domorodců, činy sériových vrahů nebo symbol vítězství nad nepřátelským kmenem, vždy šlo o případy nabourávající úroveň lidské morality. Ne vždy však kanibalové svůj přečin proti lidskosti provedli z vlastní vůle, někdy jim prostě okolnosti nedaly na výběr. Dnes si takový příběh přiblížíme. Jedná se o jeden z nejikoničtějších případů, kdy si nešťastníci museli vybrat mezi smrtí a pojídáním svých přátel.

Začal se odehrávat 12. října 1972 v Montevideu, hlavním městě Uruguaye, kdy do letadla Air Force nastoupil ragbyový tým Old Christians. Mířili na zápas ho Santiaga, hlavního města Chile. Na zápas však nikdy nedorazili a byli nuceni prožít několikatýdenní utrpení a hrůzu zažírající se až do morku kostí. Vše začalo hned několik hodin po odletu, kdy byl kvůli nepřízni počasí nucen pilot jejich letadla neplánovaně přistát ve městě Mendoza v Argentině. Po odletu v následující den se počasí příliš neumoudřilo. A přestože kapitán Julio Cesar Ferradas měl za sebou tisíce nalétaných hodin, včetně 29 přeletů nad Andami, divokost bouře ho tentokrát překvapila. Při pokusu přeletět přes pohoří letadlo zavadilo špičkou pravého křídla do vrcholku hory, jehož úlomek poničil i ocas letadla. Když se následně oddělilo i levé křídlo od trupu, narazilo letadlo v rychlosti 349 km/h do horského svahu.

Při dopadu zahynulo 12 ze 45 cestujících a zraněním způsobeným dopadem podlehlo hned druhý den dalších pět. Zbývajících 27 přeživších tehdy ještě nečekalo, že se setkají s peklem na Zemi. Nejenže mnozí z nich utrpěli vážná zranění, ale také nebyli absolutně vůbec vybaveni na extrémní mrazy panující ve vyšších polohách And, kam dopadli. Postrádali oblečení a obuv, které by je ochránily před ledovým větrem, a tak museli rychle přemýšlet co dělat. Dva studenti prvního ročníku lékařské školy začali přeživším poskytovat improvizovanou zdravotní péči. Z trosek letadla vytvářeli provizorní dlahy a z pásů škrtidla. Z protisluneční clony z kabiny letadla si pak všichni vyrobili provizorní sluneční brýle, které je chránily před ostrou září slunce vysoko v Andách.

Bohužel pro ně jejich zářivě bílé letadlo dopadlo do zasněžených výšin hory, a tak vyslané pátrací skupiny měly jen minimální šanci je spatřit. Nakonec bylo pátrání osm dní od nehody odvoláno úplně, jak se skupina dozvěděla z malého tranzistorového rádia, které měli k dispozici z letadla. Zůstali tak tváří tvář extrémnímu počasí a jejich osud byl jen v jejich rukách. Se ztenčujícími se příděly potravin, absencí jakékoli zvěře či poživatelných rostlin rostlo jejich zoufalství. Po dlouhých týdnech přežívání se s pochmurnou náladou kolektivně dohodli, že nezbývá než začít pojídat mrtvoly svých přátel, které byly dostatečně zakonzervované v mrazu.

Jejich smůla však neměla mít konce. 29. října se nad místem dopadu strhla lavina, která usmrtila 8 přeživších, kteří přespávali v troskách letadla. A jak začali postupem času umírat další na následky zranění či z hladu, došlo zbývající skupině, že čekat na záchranu nemá smysl a rozhodli se tedy vylézt ze své zasněžené hrobky. Dne 12. prosince, téměř dva měsíce po nehodě se vydali Fernando Parrado, Roberto Canessa a Antonio Vizintín na pochod přes hory. Cestu na vrchol hory a zároveň do míst s nedostatkem kyslíku zdolal jako první Parrado. Před ním se otevřelo území plné nekonečných pahorků, avšak naději mu dodávala cesta mířící do údolí.

Parrado a Canessa si uvědomili, že jejich šance možná nesou tak mizivé, jak předpokládali, a tak vyslali Vizintína zpět do kempu za ostatními a sami se vydali na cestu do údolí. Tam dorazili už za několik dnů. Kráčeli podél toku řeky Rio Azufre a po čase narazili i na známky lidské činnosti včetně tábornického vybavení a hospodářských zvířat. Při stavění tábora a zapalování ohně jednoho večera si dvojice mužů všimla muže na koni, který projížděl v dálce. K muži se okamžitě rozběhli a naléhali na něj se žádostí o pomoc. Kovboj Sergio Catalan pracující v této oblasti je vyslechl a druhý den se k nim vrátil s bochníky chleba. Ještě ten den pak vyrazil k policejní stanici, která se nacházela v nedalekém místní rekreačním středisku pojmenovaném Termas del Flaco.

Parrado a Canessa byli mezitím odvezeni do bezpečí a zpráva o táboře přeživších z pádu letadla se donesla až k velení armády. Následující den tedy tým záchranářů zamířil na východ směrem k místu havárie. I přes hustou mlhu se dvojici vrtulníků podařilo dosáhnout vrcholu hory a 23. prosince, tedy více než dva měsíce po pádu letadla, zachránit 16 přeživších a odvézt je do nejbližší nemocnice. Bizarní příběh brzy přilákal světová média a netrvalo dlouho, než vyšla najevo hrůzná fakta o kanibalismu, kterého byli všichni nuceni se zúčastnit, aby přežili. A přestože tato událost fascinuje zejména právě kvůli této děsivé pravdě, nesmíme zapomínat na holý fakt, že příběh přeživších je příběhem hrdinství, odvahy a především vytrvalosti.