Světová rarita po Česku: Praha bude mít novou linku metra, bude bez řidiče a bez stanic

Už od devadesátých let se v Praze mluví o další lince metra. K zelené, žluté a červené by se měla nově připojit i modrá barva. Spoj má odlehčit přeplněné lince C a bude stát 50 miliard korun. Měl by propojit jihovýchodní část města s centrem. Z Náměstí Míru pojede přes Pankrác do Depa Písnice. Linka se dotkne celkem 718 pozemků. Kvůli problémům s jejich výkupem se však stavba velmi zkomplikovala.

Vedení města rozhodlo stavbu rozfázovat a nejspíš také proto bude metro jezdit nejdříve jen na Pankrác a poté rovnou do Písnice. Vzhledem k tomu, že Praha s velkou pravděpodobností nestihne vykoupit zbývajících 142 pozemků, přistoupí k variantě, že některé stanice zatím úplně vynechá a dostaví je později. Stavba by se tím měla prý urychlit. Prozatím by tedy linka měla mít pouhé dvě stanice, a to ty konečné.

Podle pražské primátorky Adriany Krnáčové padne rozhodnutí o osudu stavby během následujících pár týdnů. Tunely chce stihnout vyhloubit do roku 2022, protože při splnění tohoto termínu část nákladů hradí evropské fondy. Nic zatím ale není jisté, dokončení se v minulosti už několikrát odložilo.

Linka trasy D má mít modrou barvu. V první fázi bude dlouhá deset kilometrů a jezdit má kompletně bez řidiče. Cestující budou přepravováni přesně naprogramovaným moderním systémem. Vstup do vestibulu bude možný pouze přes turnikety. Mezi další plánované stanice patří Náměstí Bratří Synků, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice.

Do budoucna se počítá s dalším prodloužením, po Náměstí Míru by měla linka pokračovat přes Žižkov na Vysočany. Další variantou je také prodloužení směrem na Náměstí Republiky. Tyto návrhy jsou však zatím hudbou budoucnosti a je ve hvězdách, zda se stihne v termínu alespoň prvotní plán.