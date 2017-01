Kúp si dostupný karibský ostrov, kde bude tvojím vzdialeným susedom Leonardo DiCaprio. Pri Belize ťa čakajú koraly, ale aj podnikateľské príležitosti

Náš nedávny článok o jednom útulnom ostrovčeku neďaleko Belize, ktorý sa dá prenajať za necelých 400 eur na noc zaznamenal veľkú odozvu a nevieme, čím presne by to mohlo byť, ale na trhu sa krátko po tom objavil ďalší ostrov pri Belize, tentoraz však na predaj. Britka Willow Reed si svoj súkromný karibský ostrov s názvom The Isle of Virginia Caye zadovážila ešte v roku 2012 pomocou zdenených financií jej matky a keď začala ostrov prerábať ku svojmu obrazu, odrazu sa jej nakopili povinnosti doma a ona zistila, že svoj malý kúsok raja bude musieť predať. Od roku 2012 sa mu venovala vždy, keď sa to dalo a svoju pôvodnú investíciu vo výške 175-tisíc eur zúročila takmer trojnásobne.

Willow svoj ostrovček premenila na oázu pokoja, z neveľkého domu urobila útulný príbytok s jednou veľkou posteľou a postarala sa aj o rozvoj rastlinstva, takže ostrov dnes nevyzerá ako z inej planéty. Veľkou výhodou tejto lokality je fakt, že aj pod ostrovom The Isle of Virginia Caye sa nachádza rozľahlý koralový útes, a tak budeš mať hromadu príležitostí preskúmať krásy nedotknutého podvodného spoločenstva na vlastnej koži. Vďaka úpravám a rôznym investíciám sa cena ostrova v dnešných dňoch vyšplhala až na 470-tisíc eur a Willow ho predáva priamo cez aukčný portál eBay, kde jej môžeš vyplatiť rovno 880-tisíc eur a celú aukciu prakticky preskočiť. Je jasné, že na pár dní v roku je logickejšie si ostrov prenajať, ale keď porozmýšľaš nad tým, že miestna oblasť ešte nebola silno zasiahnutá turistickým ruchom, na kúpe ostrova by si mohol ešte slušne zarobiť. Ak by si sa inšpiroval predchádzajúcim ostrovom a prenajímal by si ho zvedavcom za 400 eur na noc, ročne by si zarobil približne 150-tisíc eur, takže ak hľadáš dlhodobú investíciu, možno si ju práve našiel. Potenciálnych návštevníkov by si dokonca mohol nalákať na osobu Leonarda DiCapria, ktorý má v oblasti tiež vlastný súkromný ostrov Blackadore Caye, premieňa ho na luxusný rezort a pri okružnej plavbe by ho z času na čas mohli aj zahliadnuť.