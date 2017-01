Wim Hof: Superman dnešnej doby, cítiaci sa v ľade ako doma. Na konte má 26 rekordov a na Mount Everest šplhal iba v šortkách

Na svete žije alebo žilo množstvo ľudí s fascinujúcim príbehom, ktorí dokážu doslova neuveriteľné veci. A potom je tu Wim Hof prezývaný Iceman, bývalý holandský kaskadér, ktorý túto kategóriu posúva na úplne nový level. Zo zimy a ľadu si nič nerobí a aktuálne je držiteľom 26 certifikátov z Guinessovej knihy rekordov.

Aby sme ťa uviedli do obrazu, Wim Hof sa narodil v roku 1959, v Holandsku ako jedno z deviatich detí. Prvé časti jeho života neboli ničím nezvyčajné, no už od narodenia bol mimoriadne pozitívnym a extrovertným človekom. Neustále trávil čas vonku a svojimi vtipmi a úsmevom rozosmieval všetkých naokolo. V časoch, kedy sa potuloval po vonku väčšinu dňa, so sebou trošku experimentoval - dokážeš si predstaviť tie nezmyselné "koľko sekúnd dokážeš nahý ležať v snehu" výzvy. Život plynul ďalej a Wim sa stal vegetariánom a časom sa rozhodol svoju mimoriadnu odolnosť pretransformovať na úspech a jedinečnosť, aby tak podľa jeho slov mohol pozitívne motivovať viac ľudí. S tým súvisia aj neuveriteľné rekordy a úspechy, ktoré Wim dosiahol.

V roku 2007 vyšplhal Mount Everest do výšky 6,7 kilometra. Len v kraťasoch a topánkach. Bez trička, bundy, vody, jedla či čohokoľvek iného. V roku 2009 sa zasa rozhodol zabehnúť maratón na severnom polárnom kruhu vo Fínsku. Tentokrát v kraťasoch bez topánok a tiež bez toho, aby vôbec nejako trénoval. Teplota vonku bola asi -20 stupňov Celzia. O ďalšie dva roky sa nahý ponoril do nádoby plnej ľadu a vydržal v nej nepredstaviteľných 112 minút. Ten istý rok sa mu tiež podarilo dokončiť ďalší maratón - tentokrát však v Namíbijskej púšti, kde sa teplota pohybuje okolo 40 stupňov Celzia. Opäť len v šortkách, bez vody či hocičoho iného. Nekončíme. Okrem iného sa tiež nechal zavesiť za jeden prst na tyč upevnenú medzi dva teplovzdušné balóny, s ktorými vzlietol do výšky dvoch kilometrov. Za dva dni zdolal Kilimandžáro, samozrejme, opäť len v šortkách. A na záver - nad polárnym kruhom preplával 66 metrov v ľadovej vode pod metrovou vrstvou ľadu.

Všimli si ho vedci a čo je možno prekvapivé, on sa tomu potešil. Dovtedy si z neho totiž ľudia robili posmech, urážali ho a často sa aj báli. S vedeckými podloženiami však podľa neho mohol dokázať, že toto všetko zvládne každý človek sám. Pár rokov chodil na pravidelné vyšetrenia a pozorovania a už po niekoľkých mesiacoch mu bolo povedané, že nie je možné, aby takéto veci fyzicky zvládal. Sebaistý Wim sa dobrovoľne ponúkol, aby mu do tela bola vpichnutá neškodná baktéria Escherichia coli. K nej bol však naviazaný aj nebezpečný toxín, ktorý každému spôsoboval nevoľnosti. Wim ostal zdravý. Výskumy ukázali, že si Wim dokáže moderovať správanie svojej nervovej sústavy - nemusí cítiť chlad alebo dokáže naviesť svoj imunitný systém na riešenie rôznych vecí.

Získal však ohromnú popularitu, ktorú sa rozhodol využiť pre rozšírenie takzvanej Wim Hofovej metódy, ktorá pozostáva z moderovaného dýchania vyhroteného až na hranicu hyperventilácie. Celú ju nájdeš napríklad tu. Podľa jeho slov si takto dokáže vštepiť náladu i pocit, ktorým bude po určitú dobu naplnený. Wim je však aj napriek veľkej obľúbenosti a popularite veľmi skromným človekom - neustále hlása, že všetko, čo zvládol on, zvládne každý a že nie je ničím špeciálnym. Dnes si plní sen a svoje slová aj napĺňa - so svojimi študentmi robí to, čo kedysi robil aj on sám. Pod dohľadom lekárov bol aj im do tela vložený toxín a keď robili všetko, čo im Wim povedal, nikto z nich neochorel. Vodí ich na Kilimandžáro či za polárny kruh a učí odolnosti, akú si mnohí z nás nevedia ani predstaviť. Ako inak, všetko v šortkách.