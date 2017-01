Dokázalo 20 kilogramov pekelne horúcej ocele prejsť hrubým ľadom na zamrznutom jazere? Perfekcionisti určite zábery ocenia

Už to bude takmer rok, čo sa internet nechal poblázniť hydraulickým lisom. Sympatický Fín stojaci za videami s miliónmi zhliadnutiami, ktoré zobrazujú obyčajný hydraulický lis ničiaci všetko, čo sa mu postaví do cesty, však zistil, že ľudí okrem lisovania zaujímajú aj ďalšie "experimenty" a na svojom ďalšom kanáli s názvom "Behind the press" preto zverejňuje napríklad videá z prírody. V tom najnovšom sa spoločne s partnerkou vybrali na zamrznuté jazero, kde sa väčšina ľudí chodí korčuľovať či prejsť, ale oni si so sebou zobrali aj 20-kilogramový kus železa a všetky potrebné nástroje na to, aby ho mohli zohriať na niekoľko stoviek stupňov Celzia. Už možno chápeš, čo bolo ich cieľom, a keďže ľudia si na internete v poslednej dobe obľúbili rozpálený nôž prenikajúci rôznymi predmetmi, určite sa im bude páčiť aj rozhorúčená oceľ v súboji s hrubým ľadom. Objektívne priznávame, že kombinácia vtipného fínskeho prízvuku v angličtine a ocele prenikajúcej cez ľad sa nám celkom páčila, takže ak obľubuješ videá s hydraulickým lisom, tieto sa ti budú páčiť tiež.

