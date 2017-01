Holmes postavil ve svém hotelu labyrint, kde chladnokrevně vraždil své hosty, milenky a podnájemníky

Připravili jsme pro vás článkový seriál, který se bude týkat sériových vrahů, kteří nám přišli jakýmkoli způsobem zajímaví. Zaměříme se na nechvalně proslulé, ale i méně známé vrahy a pokusíme se vám co nejvíce přiblížit jejich, většinou velmi pohnutý životní příběh. Nezajímají nás ani tak statistiky a data, ale především pozadí jejich psychického narušení a postupné změny osobnosti, které vedly až k jejich nelítostným činům a hře na Boha. V dnešním díle si představíme muže, který vystupoval pod přezdívkou H. H. Holmes a postavil si vlastní hotel plný slepých chodeb, dveří uzamykatelných jen zvenčí a schodišť vedoucích do prázdna, v němž zavraždil několik desítek žen a mužů.

Herman Webster Mudgett, který se stal později nechvalně známým jako H. H. Holmes, se narodil v Gilmantonu, New Hampshire v USA. Jeho otcem byl Levi Horton Mudgett a matkou Theodate Page Price. Jejich rodina patřila k řadě nejstarších osadníků této oblasti. Otec pocházel z farmářské rodiny. Jeho největším potěšením však nebyla objemná úroda, nýbrž lahev alkoholu, po níž častokrát podléhal agresivitě, kterou si vybíjel na své rodině. Malý Holmes se tyranii bohužel nevyhnul ani ve škole. Nad spolužáky vynikal a patřil mezi nechytřejší a ti ho kvůli tomu pravidelně šikanovali. V jednom z pozdějších výslechů popsal příhodu, kdy jeho vrstevníci zjistili, že má panickou hrůzu z ordinace místního lékaře, a tak ho do ní násilím odvlekli a nutili ho osahávat lidskou kostru, jež byla před ordinací vystavena. Zpočátku byl Holmes vyděšený k smrti, po chvíli se mu však taková blízkost smrti začala zamlouvat a tento zážitek později popsal jako fascinující. Netrvalo dlouho a našel si novou zálibu. Ta sestávala z odchytávání potulných zvířat a vyřezávání jejich vnitřností.

Ve věku 16 let dostudoval střední školu, přestěhoval se do Altonu v New Hampshiru a zde si našel první práci jako pomocný učitel. 4. července 1878 se oženil s Clarou Lovering. Dva roky nato se jim narodil syn Robert Lovering Mudgett. Čtyři roky poté, co se stal otcem, se rozhodl dosáhnout vyššího vzdělání, a tak nastoupil na University of Michigan's Department of Medicine and Surgery a také ji v roce 1884 úspěšně dokončil. Ještě v průběhu studia se mu ale podařilo vloupat do školní laboratoře, z níž ukradl lidská těla určená ke studiu. Ta následně znetvořil k nepoznání a nechal si s tvrzením, že zemřeli při nehodě, vyplatit pojistky, které předtím na každého z nich uzavřel. Jeho manželství podle očekávání nemělo dlouhého trvání a Holmes opustil manželku i s dítětem na krku a v letech po skončení studia vystřídal několik prací, většinu času se však spíše snažil vymýšlet všemožné podvody, kterými by z lidí dostal co nejvíce peněz.

Následně se přestěhoval do Mooers v New Yorku. Odtud se však musel rychle klidit, neboť se nad jeho postavou začal pomalu svírat stín zákona, především pak proto, že se místním rodičům ztratil malý chlapeček a poslední, kdo s ním byl viděn, byl právě Holmes. Následovala další řada cest napříč celými Spojenými státy, během nichž opět vystřídal několik prací, přičemž téměř všechny byly z oblasti zdravotnictví. Na delší čas zakotvil ve Filadelfii, kde pracoval v místní lékárně. Z obchodu, který měl na starosti, byly však zakoupeny léky, které způsobily smrt místního malého chlapce. Holmes tehdy u výslechu odmítl, že by s tím měl cokoli společného a okamžitě po propuštění se sbalil a z města uprchl. Někdy tou dobou začal vystupovat pod falešným jménem H. H. Holmes, které začal používat ve snaze vyhnout se odpovědnosti za podvody a zločiny spáchané pod svým pravým jménem.

28. ledna (január) 1887 se oženil v Minneapolis v Minnesotě s Myrtou Belknap. V té době však byl stále ještě ženatý s Clarou Lovering, což z něj činilo bigamistu. Několik týdnů po svatbě s Myrtou podal žádost o rozvod s bývalou ženou, avšak ten se nikdy formálně neuskutečnil. Se svojí novou ženou zplodil 4. července (júl) 1889 dceru Lucy Theodate Holmes. Trojčlenná rodinka se zabydlela v Chicagu na předměstí Wilmette, ačkoli Holmes trávil většinu dní ve městě mimo domov a věnoval se nekalému podnikání. Ani toto rodinné zázemí mu však nestačilo, a tak rodinu opustil a 9. ledna 1894 se mu rozezněly svatební zvony potřetí. Oženil se s Georgianou Yoke, přičemž byl zároveň formálně ženatý s oběma bývalými manželkami.

Zlom nejen v jeho životě, ale i v životě nešťastníků, které potkal, přišel v roce 1886. Během svých toulek Chicagem narazil na lékárnu E. S. Holtona. Z předchozích zjištění Holmes velmi dobře věděl, že majitel obchodu trpí rakovinou, a tak se rozhodl si podnik přivlastnit. Díky svému šarmu se vetřel do přízně paní Holtonové, která ho v obchodě svého muže zaměstnala. Po smrti pana Holtona si u ní navíc Holmes vymohl odkoupení obchodu s tím, že starou paní nechá bydlet v horním patře. Lakomý Holmes však nijak netoužil utrácet peníze, a tak paní Holtonovou chladnokrevně zavraždil. Jejím přátelům pak namluvil, že stará paní odcestovala do slunné Kalifornie, kde hodlala dožít s příbuznými. Poté pokračoval v obsluze lékárny, přičemž často prodával kapky ředěné vodou a šidil, kde se dalo.

Když nastřádal dostatek peněz, zakoupil pozemek naproti lékárně, kde nechal vystavět třípatrovou budovu, které brzy v sousedství začali říkat „Castle“. Tehdy byste ji našli na adrese 601-603 West 63rd Street. Veřejnosti byla představena pod názvem World's Fair Hotel, jelikož byla otevřena v souvislosti s probíhající Světovou výstavou v Chicagu a část její konstrukce byla věnována komerčním prostorům. Do přízemí obrovské budovy přesunul Holmes svoji lékárnu a přenechal zde prostor několika dalším obchodům. Horní dvě patra však byla podstatně zajímavější, neboť se v nich nacházela nejen Holmesova osobní kancelář, ale především labyrint místností se zazděnými vchody, zvláštně lomenými chodbami, nikam nevedoucími schodišti, dveřmi, které bylo možné otevřít jen zvenku a celou řadou dalších podezřelých konstrukčních úprav. Holmes v průběhu stavby opakovaně vyhazoval starší a přijímal nové pracovníky s tvrzením, že svoji práci nedělali dostatečně dobře podle jeho představ. Skutečným důvodem však byla jeho snaha ujistit se, že jediný, kdo bude labyrintu uvnitř budovy rozumět, bude jen on sám.

Raritní fotografie Holmesova hotelu

Po dokončení prací na hotelu se H. H. Holmes pustil do svých zvrácených plánů. Jako své oběti si volil ženy z řad svých zaměstnanců, přičemž si u nich jako podmínku k přijetí do práce vždy kladl právo na to, že na ně uzavře životní pojistku a bude jim ji platit, v případě nešťastného úmrtí by však všechny peníze připadly právě Holmesovi. K tomu samému pak později přiměl některé své pravidelné hotelové hosty a své budoucí milenky. Některé z nich zamkl do pokoje vykonstruovaného tak, že do něj ústily plynovody a Holmes je tedy mohl kdykoli usmrtit. Další své oběti odváděl labyrintem do druhého patra, kde je v jedné specifické místnosti oběsil. Jiné uzamkl do velikého trezoru poblíž své kanceláře, kde se po několika hodinách udusili. Ve svém spletitém labyrintu měl také místnost, do níž byl přístup pouze padacími dveřmi ve stropě, kterými své oběti shodil dolů, uzamkl padací dveře a nechal je umřít hladem a žízní. Vymyslel také jednoduchý poplašní systém, který ho upozornil vždy, když někdo v horních patrech otevřel dveře. Těla všech obětí odnášel do místnosti, v níž měl zabudovanou rouru, jež vedla přímo do sklepa, kam je i posílal. Ve sklepních prostorech pak jejich těla často zbavoval masa a vnitřností a jejich skelet pak prodával lékařským fakultám jako model. Některé z těl pak pohřbíval v hrobech, které zasypával vápnem. V podzemních prostorech měl i dvě velké pece, které používal ke spalování těl a všech důkazů. Prostřednictvím svých kontaktů v lékařském světě pro něj navíc nebylo složité ani prodávat různé orgány a části koster.

Jednou z jeho známějších obětí byla jeho milenka Julia Smythe, manželka Neda Connora, muže, který u Holmese pracoval jako prodejce šperků. Když se o tom klenotník dozvěděl, opustil svoji práci i rodinu a odjel z města. Julia si vybrala našetřené peníze pro jejich dceru Pearl a zůstala slepě zamilovaná v Holmesově hotelu. Přišel ale rok 1891 a žena oznámila Holmesovi, že je s ním těhotná a dožadovala se toho, aby si ji vzal. Holmes souhlasil, avšak pod podmínkou, že spolu nebudou mít dítě a Julia půjde na potrat. Ten byl naplánován na Štědrý večer a měl ho provést sám Holmes, který s ním měl již několikeré zkušenosti. Místo potratu však svoji milenku chladnokrevně zavraždil a později i její dceru Pearl.

Policejní ilustrace. Kostru Julie Conner prodal Holmes za 200 dolarů

Když byl pak konfrontován svými nájemci, kteří se dožadovali vysvětlení, kde je Smythe a její dcera, odpověděl, že se přestěhovaly do Iowy. O pár týdnů později se vydal na obchodní cestu do Bostonu. Zde potkal ženu jménem Minnie Williams, která ho zaujala nejvíce zejména tím, že jí mělo spadnout do klína velké dědictví. Představil se jí jako Henry Gordon a jejich krátký románek po čase přešel do vztahu. A ačkoli se Holmes musel vrátit do svého hotelu v Chicagu, s Minnie byl stále v kontaktu a posílal jí milostné dopisy. Žena se nakonec v únoru roku 1893 přestěhovala a začala u Holmese pracovat jako jeho osobní sekretářka. Zde se mu podařilo Minnie přesvědčit, aby veškerý svůj majetek ve Fort Worth v Texasu přepsat na muže jménem Alexander Bond. To však byl jen další z Holmesových aliasů. Poté, co byl majetek přepsán, pozval Holmes do Chicaga i Annie, sestru jeho přítelkyně. S tou se brzy spřátelil a dokonce jí nabídl soukromou prohlídku svým hotelem. V jeden moment ji požádal, aby mu přinesla dokumenty z jedné místnosti. Jakmile do ní vstoupila, zabouchl za ní, zamkl a pustil dovnitř plyn. Tou dobou se stala nezvěstnou i Minnie Williams.

Následně H. H. Holmes odjel z Chicaga do Fort Worth v Texasu, kde si vyzvedl jmění po zavražděných ženách. Plánoval zde postavit další hotel s labyrintem, avšak nehostinné prostředí Texasu ho odradilo a plánů se brzy vzdal. Pokračoval tedy v cestách po Spojených státech a Kanadě, až roku 1894 poprvé skončil za mřížemi, a to kvůli jednomu z jeho podvodů. Brzy byl však propuštěn na kauci. Ještě ve vězení se však seznámil s mužem jménem Marion Hedgepeth, který ho navedl na právníka jménem Jeptha Howe, jenž by mu pomohl zařídit zfalšování vlastní smrti, za něž by zinkasoval 20 tisíc dolarů. Howe považoval plán za geniální, avšak pojišťovna ho prohlédla a odmítla zaplatit. V ten moment Holmes začal pracovat na novém plánu, ke kterému chtěl využít svého jediného dlouholetého přítele a několikrát trestaného tesaře jménem Pietzel.

Benjamin F. Pietzel

Pitezel souhlasil s plánem na zfalšování vlastní smrti, což by jemu a jeho ženě vyneslo 10 tisíc dolarů, které by si pak rozdělil s Holmesem a právníkem Howem. Jejich plán se měl odehrát ve Filadelfii. Pietzel uzavřel pojistku na falešnou identitu vynálezce B. F. Perryho, který měl být zabit při výbuchu ve své laboratoři. Holmes pak měl sehnat vhodnou mrtvolu, která by byla vydávána za Perryho. Holmes však celý proces zjednodušil a zabil Pietzela, sehrál výbuch v laboratoři a sebral pojistku. Následně zmanipuloval Pietzelovu manželku a přesvědčil ji, aby mu do opatrovnictví svěřila tři z jejích pěti dětí. S dětmi pak cestoval po USA, avšak v Kanadě dvě z nich zavraždil. Jejich těla nalezla brzy policie a byla Holmesovi na stopě. Ten ujel až do Indianapolis, kde zabil poslední z dětí a spálil jeho tělo v pronajaté chalupě. Policie však už sbírala poslední indicie a 17. listopadu 1894 sebrala i samotného H. H. Holmese.

Zadržen však byl jen za krádež koně v Texasu, neboť policie neměla téměř žádné důkazy pro jeho další zločiny. Policii se však ozvali nájemníci z jeho hotelu, kteří upozorňovali na nezvyklé aktivity v horních patrech, kam sami měli přísný zákaz vstupovat. Policie tedy provedla důkladnou prohlídkou a nasbírala dostatek důkazů k hrůznému objevu desítek vražd, které byly v prostorech budovy za ta léta spáchány. 19. srpna 1895 pak hotel zachvátil požár neznámého původu. Počet Holmesových obětí se pohybuje kolem čísla 100, přičemž někteří odhadují i 230, zejména podle vysokého počtu nahlášených zmizení a svědectví sousedů hotelu, kteří tvrdili, že si Holmes do svých prostor vodil velmi často mladé ženy. Ověřené číslo podle důkazů a lidských pozůstatků však zní 27.

Zuby Howarda Pietzela nalezené v popelu

V říjnu 1895 byl Holmes postaven před soud za vraždu Benjamina Pitezela, byl shledán vinným a odsouzen k smrti. V té době vyšlo najevo, že stál i za vraždami jeho dětí a později se deníku Hearst newspapers přiznal za 7,5 tisíce dolarů k dalším 30 vraždám. Dne 7. května 1896 byl H. H. Holmes za nespočet svých zločinů oběšen ve věznici Philadelphia County Prison. Až do své smrti byl klidný a nedával najevo žádné známky strachu. Jeho posledním přáním bylo, aby jeho tělo bylo pohřbeno 10 stop hluboko, aby nikdo neukradl jeho tělo. Jeho smrt trvala dlouhých 15 minut, neboť si na šibenici nezlomil vaz a dlouhé minuty trvalo, než se udusil k smrti. Jeho vyhořelý hotel stál až do roku 1938, kdy byl zdemolován a na jeho místě dodnes stojí poštovní úřad.