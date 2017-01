Hrozivý dopad sexuálneho napadnutia na mape ľudského tela od kreatívnej študentky. Červená znázorňuje dotyky, ktoré tam nikdy nemali byť

Stále iba 19-ročná študentka Emma Krenzer dostala za úlohu vytvoriť mapu. Väčšina z nás by skončila pri geografickej mape, ale Emma projekt uchopila z úplne inej strany a rozhodla sa vytvoriť mapu ľudských dotykov. Znie to zložito, no v skutočnosti ide iba o fotografiu ženského tela pokrytú mnohými farebnými dotykmi znázorňujúcimi rôzne osoby. Nie je nič krajšie, než nežné dotyky a pohladenia od mamy či otca, lenže v živote človeka sa občas môžu vyskytnúť momenty, keď sú dotyky na našom tele neželané. Emma sa pokúsila svojou mapou upozorniť na stále silnejúce a častejšie prípady sexuálnych napadnutí a znásilnení v našej spoločnosti, ktoré v nej jednoducho nemajú čo hľadať a nikto z nás si nezaslúži, aby sa ho iný človek dotýkal bez dovolenia. Najlepšie na celom projekte je pritom to, že Emma nepotrebovala žiadne kontroverzné fotografie, ale postačilo jej jediné ľudské telo a pár farieb.

