Keď si to motorkár zaparkuje na zadnom nárazníku auta, nemusí to preňho dopadnúť najhoršie

Nehody na cestách sú žiaľ pomerne bežnou záležitosťou a nie všetci majú toľko šťastia, aby vyviazli živí. To sa však netýka motorkára menom Seth Diechman, ktorý si to so svojou motorkou zaparkoval priamo v zadnom nárazníku idúceho auta na diaľnici. Šťastie rozhodne stálo pri ňom, keďže aj napriek pokračujúcej jazde šoféra v aute, vyviazol motorkár úplne bez zranenia.

Video, ktoré zdieľal z pohľadu tretej osoby iný šofér, zobrazuje bežnú premávku na diaľnici Interstate 5 v štáte Washington. Teda až kým v ľavom pruhu nenastane zrážka auta a motorky. Šofér auta totiž prudko zabrzdil, no motorkár aj vzhľadom na nefungujúce brzdové svetlá tohto auta, už dobrzdiť nestihol a skončil v zadnom nárazníku. Hoci zo svojej motorky doslova vyletel, podarilo sa mu zachytiť zadného spojleru a udržať sa aj napriek stále pokračujúcej, ba až rýchlejšej jazde šoféra.



Motorkár dlho neotáľal a tiež zdieľal záznam z kamery zo svojho pohľadu, respektíve zo svojej helmy. V rozhovore tvrdí, že potom ako sa zachytil spojleru, búchal na zadné sklo, aby šofér zastavil, no ten pokračoval ešte zhruba štvrť míle ďalej. Okrem toho po náraze prudko dupol na plyn a motorkár mal čo robiť, aby z auta nespadol. Motorkár sa tiež posťažoval, že na aute nefungovali brzdové svetlá a dodal, že by si z toho auta rád vzal spojler, ktorý mu v ten deň zachránil život.



Polícia túto nehodu stále vyšetruje, no podľa vyhlásenia nemal šofér žiadne poistenie a navyše bol pod vplyvom alkoholu.