"Hľadáš s partnerom spôsob, ako vypadnúť niekam do sveta? Tasmánsky ostrov potrebuje dobrovoľníkov, ktorí sa oň postarajú počas roka"

Myslíš si, že by si so svojím priateľom alebo priateľkou vedel vydržať šesť mesiacov bez prestávky na ostrove odrezanom od civilizácie? Tasmánsky ostov Maatsuyker, ktorý je pod správou organizácie starajúcej sa o národné parky a prírodné rezervácie, neustále hľadá dvojice schopné vydržať na izolovanom mieste a postarať sa o samotný ostrov zároveň. Na ostrov ležiaci približne 9 kilometrov od tasmánskej pevniny ťa privezú buď začiatkom marca a stráviš tam polroka do septembra, alebo si vyberieš ďalší turnus a budeš tam bývať od septembra do marca. K dispozícii budeš mať štvorizbový dom s dostatkom miesta na akúkoľvek aktivitu, o ktorej si kedy sníval a pri dome sa nachádza aj záhradka, ktorá sa postará o tvoju stravu.

Bohužiaľ, pobyt na ostrove nebude patriť medzi tie najjednoduchšie, ak si zvyknutý na neustály prísun informácií prostredníctvom internetu či televízie, pretože nič také by si tam nenašiel. Práve to je jeden z dôvodov, prečo Tasmánčania hľadajú najmä dvojice, ktoré vedia preukázať, že spolu osamote strávili už niekoľko pobytov, pretože sa im nechce hľadať náhradných dobrovoľníkov, ak ťa to v polovici pobytu prestane baviť. Za svoju dobrovoľnícku činnosť nedostaneš zaplatené, ale celý ostrov budeš mať len a len pre seba, takže si so svojím partnerom budeš môcť splniť svoje najtajnejšie romantické sny. A ak každé ráno dôsledne oboznámiš organizáciu Bureau of Meteorology o stave počasia v okolí ostrova, na pokoji ťa nechajú aj úradníci. Nanešťastie, aktuálna dobrovoľnícka ponuka pre tento ostrov bola zrejme ukončená o pár dní skôr, pretože pôvodná uzávierka prihlášok mala byť 31.1., ale ak budeš pozorne sledovať túto stránku, už vo februári by tam mali byť zverejnené ďalšie voľné obdobia.

Fotka zveřejněná uživatelem Fiona Harper travel writer (@careergypsy), Pro 3, 2016 v 11:16 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Awesome Beach House Bicheno (@bicheno_awesome_beachhouse), Čec 12, 2016 v 7:50 PDT

Fotka zveřejněná uživatelem Fiona Harper travel writer (@careergypsy), Pro 4, 2016 v 3:13 PST