Keď Slováci po prvýkrát navštívia Prahu. Dajú si tradičný vepřo-knedlo-zelo burger, nerozumejú orloju a uťahujú si z bratov Čechov

Dlhé roky sme boli s našimi bratmi Čechmi spojení do jedného štátu, kde sme si spoločne nažívali v mieri a mali sa navzájom radi. Po rozdelení a vzniku samostatných štátov sa naše cesty rozišli a nie je ničím výnimočným, keď sa medzi nami vytvárajú jazykové či kultúrne bariéry. Množstvo Slovákov ešte nikdy nebolo v Prahe, aj keď dnes už existuje dostatok dopravných spojení do stovežatého hlavného mesta Českej republiky, a tak sa Matej Zrebný s Lukášom Frlajsom rozhodli posvietiť si na to, ako sa bežní Slováci chovajú pri prvej návšteve Prahy. Samozrejmosťou musia byť suveníry podporujúce Česko, zmätok v metre, ktoré by si na Slovensko hľadal len veľmi ťažko, ale aj zúfalé pokusy o rozprávanie českým jazykom. A ak si z Čechov trochu nepouťahuješ, potom vraj nie si Slovák.

