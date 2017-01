Korytnačí samec Bert si po divokých sexuálnych radovánkach privodil artritídu. Ošetrovatelia mu preto museli nainštalovať pomocné kolieska

Bert patrí medzi korytnačky ostrohaté, nedávno dovŕšil už 22 rokov života a nebyť divokého výletu spred zopár rokov, možno si mohol užívať život v plnom zdraví až dodnes. V roku 2011 sa totiž vybral na dôležité dobrodružstvo, keď sa počas dvoch mesiacov postaral o to, aby až päť samíc zostalo oplodnených a on rozoslal svoj genetický materiál po celom svete. Berta si v reprodukčnom programe pre korytnačky ostrohaté všetci mimoriadne pochvaľovali, ale keď sa potom náš korytnačí samec vrátil domov do Dinosaur Adventure Parku v Norfolku, jeho ošetrovatelia si všimli, že sexuálne radovánky na ňom zanechali zjavné známky.

Viac než 100-kilogramová korytnačka sa musela pri oplodňovaní svojich sympatických kolegýň poriadne namáhať a po návrate sa uňho naplno prejavila artritída. Jeho váha prispela k tomu, že nadmerná fyzická aktivita, následný zápal a problémy s kĺbmi mu prakticky zamedzovali hýbať sa, pretože jednoducho nevládal a bolelo ho celé telo. Ošetrovatelia sa preto rozhodli nechať mu vyrobiť špeciálne pomocné kolieska, vďaka ktorým sa aj vo svojom pokročilom veku a zdravotnom stave bude môcť pohybovať s ľahkosťou a nebude musieť trpieť. Korytnačky ostrohaté dokážu za rok splodiť aj 60 či 70 nových potomkov, takže Bertovi nemožno uprieť zásluhy na zachovávaní jeho druhu, ale je to predsa len úsmevné, že práve sexuálne radovánky ho v jeho živote pripravili o plné zdravie.