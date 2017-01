Keď si s kamarátmi v bare, ale tvoja frajerka sa spýta, či už ležíš v posteli. Chlapík to dokázal rýchlo premyslieť

Základom každého zdravého vzťahu by mala byť dôvera a vzájomný rešpekt. Ak však jedna z týchto vlastností chýba, potom sa vzťah pomaličky zosúva po svahu lží. Keď sa neznámy chlapík vybral večer do baru so svojimi kamarátmi a akosi to zabudol oznámiť svojej priateľke, musel si rýchlo premyslieť, ako jej dokázať, že skutočne leží v posteli. Našťastie preňho, jeho kamaráti ho aj v tejto situácii podržali, zobrali svoje bundy a vytvorili z nich nielen pomyselný matrac, ale ešte aj prikrývku. Chlapík si potom zapol Snapchat a odfotil sa s čiernobielym filtrom, takže to vyzeralo, akoby ležal zababušený v posteli. Pozornejšie očko frajerky by samozrejme odhalilo, že sa prikrýva cudzou vetrovkou, a tak je vždy lepšie radšej svojej polovičke oznámiť, kam sa chystáš namiesto toho, aby si jej musel takto klamať. Aj keď za nápad si chlapíci zaslúžia uznanie.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.