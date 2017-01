Ako vyzerajú systémy metra po celom svete? Soul je nezapamätateľný chaos, Bratislava zatiaľ veľmi zložitá nie je

Metro je v súčasnej dobe veľmi dôležitou súčasťou hromadnej dopravy veľkých európskych miest (neplatí pre Bratislavu). Množstvo z nich je však veľmi chaotických a naučiť sa ich naspamäť je pre turistu poriadne zložitou úlohou. V prostriedkoch hromadnej dopravy teda možno nájsť prehľadné a graficky príjemné mapky metra, ktoré našej orientácii v neznámom svete pomáhajú. Priložená infografika, ktorá sa zjavila na Reddite, tieto systémy zjednodušuje a spája do jedného megaobrázku. Porovnať si tak môžeš chaotické a len veľmi ťažko prehľadné metro z Paríža, Buenos Aires či Soulu, no existujú aj prípady, kde mesto obsluhuje len jedna linka, napríklad v takých fínskych Helsinkách. A ktovie, možno o takých 400 rokov do podobnej infografiky pribudne aj Bratislava.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.