Nový kráľ Rwandy žije v komunálnom nájomnom byte v Anglicku a kedysi pracoval pre Pepsi. Situácia v africkej krajine je ešte stále napätá

Na africkom kontinente sa nachádza až 54 rôznych suverénnych štátov a priemerný človek z Európy nemá šancu poznať každú z nich. Dovolenkuje sa predsa v Tunisku, niekde na juhu bude zrejme Juhoafrická republika a možno ešte počul o Somálsku, ktoré bolo ešte pred pár rokmi baštou pirátov. Napriek tomu existuje ešta jedna africká krajina, o ktorej si už definitívne počul a pozná ju prakticky celý svet, aj keď skôr kvôli negatívnym udalostiam v jej histórii. Máme na mysli Rwandu, miesto, kde sa v 90. rokoch minulého storočia odohrala obrovská genocída národu a zakročiť muselo až OSN a ďalšie európske krajiny, aby sa boje skončili a situácia sa ako tak stabilizovala. Obdobie genocídy však tentoraz preskočíme a vrátime sa ešte hlbšie do minulosti, keď sa Rwande podarilo zmeniť z monarchie na republiku a začala sa jej nová éra.

Zosnulý kráľ Kigeli V.

Ešte na konci 19. storočia sa dnešná Rwanda stala nemeckou kolóniou a ktovie, ako by sa jej osud vyvíjal, keby Nemci nestáli za vyvolaním prvej svetovej vojny, ktorú aj prehrali. V roku 1916 sa do Rwandy vrútili belgické jednotky a Belgičania prevzali koloniálnu vládu nad Rwandou, takže v priebehu necelých 30 rokov sa miestni obyvatelia museli už po druhý raz prispôsobovať novým pravidlám. Aby sme to uviedli na správnu mieru, v Rwande spolu dlho žili dva národy, Tutsiovia a Hutuovia, lenže kráľovská rodina pozostávala výlučne z Tutsiov a Hutuovia dlhé roky mali prakticky minimálne politické práva. Hutuov pritom bolo niekoľko miliónov, a tak sa koncom 50. rokov začali mobilizovať, vytvárali svoje vlastné politické strany a rozhodli sa postaviť opresii zo strany Tutsiov. Už niekedy v tomto období by sa dali nájsť prvé etnické bitky a keď Hutuovia získali obrovskú silu a prevahu na svoju stranu, desiatky tisíc Tutsiov bolo nútených z krajiny ujsť.

Nebolo by to až také zvláštne, keby ešte stále nevládol tutsiovský kráľ Kigeli V., ktorý bol teda vyštvaný z vlastnej krajiny a utiahol sa aj so svojimi podporovateľmi do Ugandy. Vtedy sa písal rok 1961 a v rovnakom roku sa z Rwandy oficiálne stala republika po tom, čo získala nezávislosť od Belgicka, avšak kráľ Kigeli V. sa nechcel len tak vzdať svojho titulu a práv. Po niekoľkých zastávkach sa napokon dostal až do Spojených štátov amerických, kde sa usadil v štáte Virgínia a neustále pokračoval vo svojej kráľovskej tradícii. Titul kráľa Rwandy, aj keď bola monarchia zvrhnutá a z krajiny sa stala republika, si udržiaval po celé tie roky až do októbra roku 2016, keď sa pobral na druhý svet. Keďže kráľ Kigeli V. nesplodil žiadnych potomkov, označil za svojho nástupcu synovca Emmanuela Bushayija, ktorý získal kráľovské meno Yuhi VI. a nebolo by na tom nič zvláštne, keby nový rwandský kráľ nebýval v anglickom Manchestri a nebýval v komunálnom nájomnom byte.

Nový rwandský kráľ Yuhi VI.

Emmanuel má 56 rokov, dve deti a v Spojenom kráľovstve vedie vlastnú bezpečnostnú firmu, takže si nežije úplne zle, ale od kráľovského životného štýlu to má poriadne ďaleko. Jeho strýko ho mal za nového kráľa Rwandy zvoliť ešte v roku 2006, aby mala krajina v prípade jeho smrti okamžitého nástupcu na trón a aj keď zatiaľ nevedno, ako sa k novému titulu Emmanuel postaví, ide o mimoriadne zaujímavý príbeh. Po tom, čo musel ako malý chlapec v roku 1961 spoločne so svojou rodinou a kráľom utiecť z Rwandy do Ugandy, pracoval napríklad pre spoločnosť Pepsi, potom získaval skúsenosti v turistickom priemysle, aby sa nakoniec v roku 1994 vrátil späť do rodnej zeme. Životné podmienky v Rwande ho zrejme prinútili porozmýšľať nad tým, kde zakotví na dlhý čas, a tak v roku 2000 emigroval do Spojeného kráľovstva, kde žije dodnes.

Jeho strýko a bývalý kráľ Kigeli V. sa počas svojho života zaprisahal, že sa do rodnej krajiny vráti len vtedy, ak v nej bude môcť pokračovať vo vládnutí na kráľovskom tróne, čo sa mu za života nesplnilo, ale možno to jedného dňa napraví Emmanuel alias kráľ Yuhi VI. Je zatiaľ veľmi málo pravdepodobné, že by sa Emmanuel pokúsil so svojou rodinou presťahovať do Rwandy a získal v nej moc, takže sa v jeho živote prakticky nič nezmení, pretože ani jeho zosnulý strýko si nežil na vysokej nohe. Povrávalo sa dokonca, že kráľ Kigeli V. v Spojených štátoch amerických ledva prežíval a nemal žiadne peniaze nazvyš, takže skvele znejúci kráľovský titul bude Emmanuelovi zrejme úplne zbytočný.