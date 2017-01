Nike Mag, Yeezy, Fenty a 19 najlepších tenisiek uplynulého roku

Okrem tenisiek na bežné nosenie alebo vysnívaných párov sa rok čo rok snažia športové ale aj luxusné značky priniesť na trh model, ktorý by si získal pozornosť celého svetu a zároveň sa tak zapísal do histórie sneaker kultúry. Ani rok 2016 tak nebol výnimkou, no ako už určite dávno vieš, po dlhoročnej nadvláde značky Nike prišiel na scénu vo veľkej paráde adidas, ktorý tak prinútil konkurenciu poriadne priložiť pod kotol. Na základe podrážky Boost priniesli tri pruhy doslova desiatky celosvetovo populárnych modelov v rôznych cenových kategóriách, no len čas ukáže, z ktorých vyhotovení sa stanú klenoty. V spolupráci s Footshopom sme sa tak pre vás rozhodli vytvoriť 19-miestny zoznam tenisiek, ktoré vyšli v roku 2016 (a možno aj skôr) ale vďaka svojmu dizajnu resp. marketingu sa z nich podľa názoru našej redakcie stali doslova zlaté tehličky.

!!! ZOZNAM JE BEZ PORADIA !!!

1. Alexander McQueen Oversized Sole Mid Top

Cena: 395 €

Značku Alexander McQ riadi Sarah Burton ale okrem dychvyrážajúcich prehliadok sa v uplynulom roku z platformovej verzie "Stan Smithov" stal základ ich ponuky tenisiek, ktorý sa odvtedy dočkal množstva farieb alebo dizajnových úprav. Samotnú siluetu sme mohli vidieť po prvýkrát ešte skôr ale až v roku 2016 jej prišla na chuť väčšina celebrít a módnych nadšencov.

2. adidas Yeezy Boost 350 V2 + 750



Cena: 230 € / 350 €

Tisíckrát vyhajpované Yeezy už dávno nie sú teniskami, ktoré sa do predaja dostanú raz za 4 roky ale aj keď s ich dostupnosťou to stále nie je až tak ružové, z celkového počtu minuloročných colorways u modelu 350 V2 alebo 750 (plus zvyšok obuvi zo Seasons) jednoducho nemôžeme byť nespokojní. Jediným predajcom na Slovensku a v Česku, ktorý má prístup k týmto teniskám je Footshop a doteraz sa im podarilo nevynechať ani jeden release.

3. Reebok PACCBET Gosha Rubchinskiy

Cena: 129 €

Na módu Goshu alebo Demnu ešte veľa ľudí nedozrelo, no svojimi spoluprácami so známymi športovými značkami otvorila dvojica návrhárov oči celému svetu. Na prvý pohľad gýčové verzie produktov s logom v azbuke totiž vôbec nemusia byť na škodu a popri aktuálnej spolupráci Fila sa Gosha v minulom roku zviditeľnil najmä vďaka svojim Reebokom.



4. adidas NMD Hu

Cena: 240 €

Popri svojej kolekcii a spolupráci so značkou BBC sa Pharrellovým dielom roku 2016 stali práve žlté NMD Hu. Na rozdiel od nasledujúcich farebných vyhotovení alebo iných modelov s jeho podpisom sa im totiž podarilo medzi resellermi vyšplhať na pomerne slušnú úroveň, čo v preklade znamená asi to, že ostatné vyhotovenia sa predávajú za dvojnásobok a žlté za takmer 5-násobok pôvodnej ceny.

5. Nike Air More Uptempo

Cena: 169 €

Ani retro siluety si za uplynulých 12 mesiacov nestihli odpočinúť, no okrem tradičných Jordanov sa na našom území tešili najväčšej popularite tenisky Air More Uptempo s obrovským nápisom na bočnej strane. Silueta vznikla ešte v roku 1996 a aj keď za uplynulých rokov sa do predaja dostala viackrát, najviac pozornosti dostala až teraz.

6. Air Jordan 10 OVO

Cena: $225

Ako člen tímu Jordan mal Drake aj v minulom roku možnosť vytvoriť zopár vlastných vyhotovení J's, ku ktorým pridal aj kolekciu športového oblečenia. Pri svojich teniskách sa uskromnil len na čiernu a bielu so zlatými detailmi, ktoré tak pristáli už na siluete 8, 10 aj 12. Viaceré z nich sa už dostali do predaja, no bohužiaľ vždy len v extrémne limitovaných množstvách a prevažne instore formou v jeho pop-up butikoch alebo predajniach Jordan za oceánom.

7. adidas Ultra Boost 1.0, 2.0, 3.0



Cena: 179 €

Popri Stan Smithoch sa jedným z najpohodlnejších a zároveň najštýlovejších modelov u troch pruhov stali Ultra Boosty a minulý rok už stihli vyrásť z verzie 1.0 až po 3.0. Najnovšia úprava tak pôsobí oveľa ucelenejším dojmom a spolu s polo priehľadnou bočnou klietkou a vylepšenou podrážkou Continental budú Ultra Boosty pre väčšinu značiek jednými z najobávanejších tenisiek aj v roku 2017.

8. Rihanna x Puma Fenty Creepers

Cena: 140 €

V roku 2015 si ocenenie za najlepšie tenisky odniesli Yeezy Boost a na rok 2016 tak žezlo prebrala Rihanna so svojimi Creepers. Tá totiž okrem vlastnej kolekcie prezentovala niekoľko modelov tenisiek a topánok ale ikonický model Suede na platforme spôsobil jednoznačne najväčší ošiaľ. Tenisky sú síce vyrábané len v ženských veľkostiach, no ani to neodradilo viacerých pánov s menšou nohou.

9. adidas Boost x Parley for the Oceans



Cena: -



Tenisky adidas by v blízkej budúcnosti mali byť vyrábané pomocou 3D tlačiarní a technicky pokrok tak dopĺňajú aj recyklované materiály. Odpad z mora sa tak vďaka firme Parley zmenil na unikátne adidas Boost/Uncaged, ktoré sa zatiaľ do predaja nedostali, no po svete už chodí zopár exemplárov.

10. Nike Special Field AF1

Cena: $200

Inšpirácia z army-shopov a vojenských combat boots neunikla ani pozornosti Oregonu a popri viacerých verziách zimných modelov tak predstavil Nike aj SF AF1 s balistickým zvrškom a dvojicou odopínateľých popruhov okolo členku. Do predaja sa dostali zatiaľ prevažne len v zahraničí, no tento rok určite navštívia aj naše končiny.

11. Air Jordan 1 Top 3

Cena: 140 €

V rámci retro modelov Jordan má každý z nás svojich vybraných favoritov, no model AJ1 je azda najuniverzálnejšou siluetou s Jumpmanom, ktorú vítame zakaždým s radosťou. Po sérii OG colorways ako Bred, Royal, Chicago alebo Black Toe sa však Nike rozhodol spojiť všetky farebné kombinácie do jedného vyhotovenia, ktoré nesie názov Top 3 a z každej strany vyzerá inak.

12. adidas EQT Support ADV



Cena: 129 €

ďalším prekvapením sa stali aj tenisky EQT ADV, ktoré na rozdiel od zvyšku divízie čerpajú inšpiráciu skôr z budúcnosti, vďaka čomu sieťovinový zvršok nahradil materiál Dyneemam a okrem TPU panelov majú tieto tenisky napr. aj kevlarové lemovanie, ktoré perfektne sedí k ostrej siluete s nízkou špičkou. Okrem niekoľkých základných colorways sa už stihli dostať aj medzi Consortium spolupráce adidasu, z čoho vznikla táto čierno-maskáčová verzia Undefeated.

13. Nike Hyper Adapt 1.0 + Mag



Cena: $720



Za svoj najväčší minuloročný úspech v kategórii sneakers považuje Nike určite predstavenie modelu Hyper Adapt 1.0 s automatickým šnurovaním, ktorý sprevádzal ešte odvážnejší charitatívny release ikonických Mags, rovnako s automatickým šnurovaním. Obidve siluety sa medzi bežných ľudí síce nedostali a v prípade aukcie Mags sa ich cena vyšplhala aj na $100 000, no z historického hľadiska môžme bez pochýb hovoriť o obrovskom míľniku.

14. Air Jordan 2 x Just Don Beach

Cena: $650

Po modrých a červených AJ2 pokračoval Don C v roku 2016 béžovou (Beach) verziou svojej quilted siluety, ktorá sa do predaja dostala s prémiovou úpravou, koženou šiltovkou Just Don a v zberateľskom boxe. Ich februárový release bude však onedlho už rok starý, a tak už pomaly čakáme na to, čím nás Don C prekvapí teraz.

15. Under Armour Curry 2 Low



Cena: $119

Väčšina tenisiek Under Armour patrí skôr do posilňovne alebo na basketbalové palubovky ale zo signature modelu Curry 2 sa stalo obrovské prekvapenie. Nízka verzia druhého modelu tenisiek Stehena Curryho sa totiž dostala do predaja ako lifestyle verzia už spomínanej siluety a po tom, čo ich internet označil za nástupcu tenisiek pre tvojho otca (na úrovni New Balance) sa z nich stal hotový trhák. Curry 2 sú totiž podľa internetu tak odpudzujúce, že sa vypredali doslova do pár hodín.

16. adidas AlphaBounce

Cena: 99 €

Tenisky Boost majú zväčša cenovky <200€, ale s teniskami AlphaBounce sa adidas snažil osloviť aj menej zanietených sneakerheads, čo sa im mimochodom podarilo. Nová silueta má totiž cenovku 99 € a vďaka svojmu dizajnu na štýl YZY, Ultra Boost alebo Tubular tak celkom slušne zapadla do celkového obrazu.

17. Gucci Ace Embroidered

Cena: 550 €

O tom, že Alessandro Michele stihol od svojho príchodu na vedúcu pozíciu značky Gucci z januára 2015 spraviť hotovú renesanciu si už u nás určite čítal, ale okrem výšiviek a sukajan búnd sa rozhodol ozdobiť aj tradičné low top tenisky Ace, ktoré si tak aktuálne môžeš buď upraviť podľa seba alebo máš na výber z niekoľkých vyhotovení s rôznymi motívmi.

18. VLONE x Nike Air Force 1

Cena: -

Znovuzrodenie modelu AF1 síce nikto nečakal, ale Nike venoval jednej zo svojich najpopulárnejších siluet zaslúžený priestor a okrem ich vojenskej Special Field verzie sa tak najväčšou raritou stala spolupráca VLONE. A$AP Bari totiž so svojou halloweenskou colorway poriadne prekvapil a spolu s limitovanou dostupnosťou tak boli niektorí jedinci ochotní za tento pár na eBay-i zaplatiť aj $90 000.

19. adidas Originals x Rick Owens Mastodon Pro



Cena: 658 €



Pro Model od adidasu je v podstate len high verziou Superstarov, no keďže táto silueta predstavuje základný kameň troch pruhov, shell toe špička sa dostala aj na móla prehliadok v Paríži. Všetko to spôsobil jeden z najuznávanejších návrhárov dnešnej doby, Rick Owens, ktorý má v adidase svoje miesto už niekoľko sezón a s modelom Mastodon Pro tak opäť len upevnil svoju pozíciu. Tenisky sa síce za pôvodnú cenu netešili až takej obľube, no aktuálne ich nájdeš u rôznych predajcov vo výpredaji.

