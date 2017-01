Chceli čínsku špecialitu medvedie labky, ale vraj im naservírovali ľudské nohy. Reštaurácia v Taliansku čelí obrovskému škandálu

Partia Slovincov dostala počas nedávnej návštevy talianskeho mesta Padova chuť na čínsku špecialitku, a tak zamierili do najbližšej čínskej reštaurácie. Spomínaná špecialitka v skutočnosti pozostávala z medvedích labiek, čo je samo o sebe dosť nechutné a človeku sa aj rozum zastavuje pri pomyslení na to, že niekto dokáže zjesť časť končatiny pochádzajúcej z ozajstného medveďa, ale skutočný horor sa odohrával v kuchyni. Zhrozený čašník pracujúci v tejto čínskej reštaurácii odfotil to, z čoho nakoniec vznikli medvedie labky a boli aj naservírované netrpezlivým zákazníkom. V modrej miske sa nachádzajú dve dolné končatiny, ktoré však nemali patriť žiadnemu medveďovi, ale pripomínali skôr časti ľudského tela.

Čašník na sociálnej sieti zverejnil fotografiu s popisom, že tieto ľudské chodidlá boli uvarené a slovinskí hostia ich aj dostali na tanier, ale nie je úplne jasné, do akej miery je tento príbeh pravdivý. Do strach naháňajúcej talianskej reštaurácie už mali vstúpiť nielen policajti, ale aj hygienici a aj keď sa im prvotne najväčšie obavy nepotvrdili, našli tam desiatky kilogramov mäsa s pochybným pôvodom a ďalší tovar dlho po skončení záruky. Policajti sa dokonca spojili s forenzným patológom, ktorý im mal potvrdiť, že predmety na fotografii vyzerajú ako ľudské chodidlá v začínajúcom štádiu rozkladu, ale v súčasnosti má stále prebiehať ďalšie vyšetrovanie a k dispozícii neboli žiadne ďalšie informácie. Ak by sa aj ukázalo, že fotografiami s ľudskými končatinami bola iba premysleným žartíkom, potom skladáme klobúk dole pred ľuďmi, ktorí tieto nohy vyrobili, pretože ich podoba na skutočné končatiny je až zarážajúca.