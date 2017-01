10-ročná Kristínka sa chce sa stať prezidentkou Slovenska. O svojom pláne informovala prezidenta Kisku krásnym listom

Andrej Kiska sa od svojich predchodcov v prezidentskom úrade rozhodne líši. Okrem iného sa mu veľmi dobre darí na sociálnych sieťach (primárne Facebook), kde svojimi príspevkami oslovuje desaťtisíce ľudí a častokrát vidno, že ľudia sú na svojho najreprezentatívnejšieho politického činiteľa pyšní. Taktiež oplýva aj kanálom na YouTube, kde napríklad len nedávno pridal video o tom, ako sa vytvárala jeho malá napodobnenina v Šamoríne, konkrétne v štúdiu FIGURAMA.

Prezidentu Kisku majú radi ľudia všetkých vekových kategórií, čoho dôkazom je aj len 10-ročná Kristínka, ktorá má veľký sen. Nechce sa stať smetiarkou či kozmonautkou, ako sme si želali mnohí z nás v detstve, ale rovno by rada v budúcnosti zastávala úlohu hlavy štátu. Jej spolužiaci sa jej za tento odvážny plán posmievajú, no po včerajšom dni už nebudú. Samotnému prezidentovi totiž poslala vlastnoručne napísaný list, vďaka ktorému sa ona a aj jej spolužiaci dostanú do Prezidentského paláca na pozvanie Andreja Kisku.