Tieto árie určite poznáš z televíznych reklám. Rodáčka z Bratislavy ich v Opere SND predstaví už tento mesiac

Ak sa bojíš, že opera je nudná a vystupujú v nej dámy väčších rozmerov, tak sa mýliš. Tento trend je out už asi 10 rokov. Možno je práve rok 2017 časom na zmenu a zároveň výzvou, aby si skúsil niečo nové. V tomto článku ti totiž predstavíme talentovanú Slovenku, ktorej hlas pozná celý svet.

Vieš, kto je Simona Houda-Šaturová?

Už 20. januára to budeš mať možnosť zistiť. Svetovo známa sopranistka, (tým svetom nemyslíme Prahu), svoju vlasť propaguje spôsobom, ktorý nezahŕňa lyžovanie, či bicykel, ale vo svete umenia je slávna asi ako Sagan, alebo Hossa (to len na prirovnanie). Vystupovala v Carnegie Hall, spievala pápežovi, dobila svojím spevom Áziu a operné domy ďalekého západu. Rodáčka z Bratislavy dokázala nemožné a zaradila sa k svetovej opernej špičke. Šaturovej najväčším plusom nie je len spevácka technika, ale je prirodzená, spontánna a naozaj výborná herečka.

Rigoletto či Verdi? Určite áno!

Aj ty máš v povinnom čítaní Victora Huga? To je ten pán, ktorý manifestoval romantizmus v predslove ku svojej hre Cromwell a napísal Chrám matky Božej v Paríži . Áno, je to ten príbeh, ktorý určite poznáš vďaka Disney Studios.

Hugova dráma Kráľ sa zabáva bola predlohou pre Verdiho operu Rigoletto. Vďaka Opere SND máš možnosť si to namiesto čítania pohodlne pozrieť. Ver tomu, že u profesorky si šplhneš a ešte máš možnosť sa aj nahodiť – nemusíš do obleku, ten si spokojne nechaj až do truhly.

A čo taký Verdi? Vzhľadom na komerčné „zneužitie“ jeho hudby je to veľmi nepravdepodobné, aby si ho nepoznal. Jeho árie zazneli vo viac ako 30 reklamách. Túto poznáš na 100% a to nie je jediná ária, ktorú budeš poznať. Choď 20. januára do SND a nechaj sa prekvapiť.

A tu ešte video z titulu, v ktorom budete mať možnosť Simonu Houda-Šaturovú vidieť aj v SND - exkluzívne. Tak čo, vidíme sa?