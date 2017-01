Prečo stojí pollitrovka Coca Coly viac ako veľké balenie a ženské žiletky sú drahšie ako mužské?

Položil si si niekedy otázku, prečo za niektoré položky v obchode zaplatíme viac, aj keď to na prvý pohľad nedáva zmysel? Alebo prečo sú tie isté produkty na čerpacích staniciach oveľa drahšie ako v supermarketoch? Pri určovaní predajnej ceny obchodníci častokrát zohľadňujú viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú naše rozhodovanie o kúpe. Zopár z nich si dnes predstavíme.

Pollitrovka Coca Coly drahšia ako veľké balenie

Lepší príklad na nelogickú cenotvorbu snáď ani neexistuje. S pocitom smädu vbehneš do potravín, postavíš sa pred regál so sýtenými nápojmi, očami prebehneš cenovky a údiv je na svete. Pol litrová fľaša obľúbenej Coca-Coly je drahšia ako litrové či dvojlitrové balenie. To avšak nie je problém, ty aj tak volíš pollitrovku, po zaplatení ju ihneď otváraš a uhasíš smäd. Otázkou ostáva, prečo je teda menšie balenie drahšie a prečo sme ochotní si za neho bez problémov priplatiť.

Vysvetlenie vôbec nie je zložité. Hlavným dôvodom je najmä pohodlnosť. Častokrát si nápoj kupujeme práve kvôli okamžitému uhaseniu smädu, ako sme písali vyššie. Ide o takzvané impulzívne nakupovanie. Vtedy sa nám jednoducho nechce so sebou nosiť v taške či v ruksaku dvojlitrovú fľašu a sme ochotní si priplatiť za takýto komfort v podobe menšieho a ľahšieho balenia. Pollitrové fľaše sú taktiež uložené v chladiacich boxoch, zatiaľ čo tie väčšie si musíme najskôr odvliecť domov a vložiť do chladničky. Toto všetko obchodníci zohľadňujú a keďže vedia, že ľudia sú ochotní si priplatiť, cena ide hore.

Ružová daň

Ďalším príkladom pre zaujímavú cenotvorbu je takzvaná ružová daň (z anglického pink tax). Tento pojem opisuje znevýhodnenie žien, nakoľko za rovnaké výrobky v obchode platia viac ako muži. Keď spoločnosti začali v minulosti odlišovať svoje produkty a začali vyrábať verzie pre ženy, tento facelift do ružovej farby obohatili aj o vyššiu predajnú cenu. Veď ony si priplatia. Aktuálne si tak ženské pohlavie v obchode priplatí za žiletky, dezodoranty, šampóny či holiace krémy. Ružová daň však útočí aj pri oblečení či hračkách. Odborníci vypočítali, že za rok si ženy priplatia za ženské verzie produktov až o 1300 eur viac ako muži.

Obchodníci často argumentujú, že produkty určené nežnému pohlaviu sú drahšie preto, lebo sú vyrábané z kvalitnejších materiálov či iným technologickým procesom. Zákonodarcovia v Kalifornii sa s týmto vysvetlením nestotožnili a na výrobcov si posvietili. Táto štát ako prvý na svete v roku 1996 zakázal odlišné ceny produktov pre rozdielne pohlavia. Veď kto to kedy videl, aby ženy, ktoré vo všeobecnosti zarábajú menej, míňali viac.

Predražená benzínka

Tento (smutný) príbeh pozná tiež každý z nás. Nech sú to nápoje, sladkosti či čipsy, za všetky tieto položky si na čerpacích staniciach výrazne priplatíme. Je to tým, že na pumpách zvykneme nakupovať iba pár položiek, prioritný ostáva stále benzín. Menšie zisky z malých nákupov si majitelia čerpacích staníc vynahrádzajú väčšími maržami. A prečo sme ochotní si za to všetko priplatiť? Niekedy zohráva úlohu čas, kedy nič iné v okolí okrem pumpy nie je už otvorené, inokedy naopak vzdialenosť, ak je to jediná čerpačka na diaľnici široko ďaleko. Vždy je to avšak najmä dopyt – a teda ochota spotrebiteľa zakúpiť produkt za určitú cenu na trhu.