Chirurg Tomáš Šebek na misii s Lekármi bez hraníc v Južnom Sudáne #1: Zápisky plné zážitkov, medicíny a dobrodružstva

Sme veľmi potešení, že vám práve dnes môžeme predstaviť prvý blog českého chirurga Tomáša Šebeka, ktorý sa v uplynulých dňoch vydal na svoju piatu misiu s organizáciou Lekári bez hraníc. Po dvoch cestách na Haiti postihnutom zemetrasením a dvoch do Afganistanu sužovanom vojenským konfliktom vedú jeho kroky tentokrát na africký kontinent, do prostredia Južného Sudánu. O svojich zážitkoch už stihol napísať aj dve veľmi úspešné knihy - Mise Haiti a Mise Afghánistán: Český chirurg v zemi lovců draků. S láskavým zvolením českej pobočky organizácie Lekári bez hraníc a samotného Tomáša Šebeka vám budeme prinášať jeho zápisky z tohtoročnej misie. Dovolím si podotknúť, že ide o neupravované a necenzurované texty uverejňované tak, ako sme ich od pána doktora obdržali. Veríme, že budete z tohto čítania uchvátení rovnako ako ja vo chvíli, keď mi text prišiel do mailovej schránky a môžem vám už teraz sľúbiť, že s lekárom, ktorého domovským pôsobiskom je pražská Nemocnice Na Františku, vám po jeho návrate sprostredkujeme aj obsiahly rozhovor. Pokiaľ na neho máte nejaké otázky, postrehy či názory, budeme radi, ak nám ich zanecháte v komentároch a my sa postaráme o to, aby sa k nemu dostali. Prajem vám príjemné čítanie.

Den 0: Suicide vest

Dokonalá suicide vest! Rvu do jejích kapes všechny možný krámy, baterky, rybičku, nabíječky všech druhů - hlavně těma vidlicema trčí ven z kapes! To aby to vypadalo fakt děsivě. On se fakt zapojí! A nakonec nezapomenu ležérně vymotat kus šňůry z nabíječky na telefon. Na gate procházím bez povšimnutí. Ale chlápek v poloprázdném letadle po chvilce kradmého zkoumání odesedá do jiné řady. Asi potom, co jsem začal neuroticky popotahovat za tu nabíjecí šňůrku ...

Jsem na cestě. Praha, Frankfurt, Ženeva, Istambul, Nairobi, Juba a Agok. Čekání na odjezd na misi je hrozný. Původně hned po Novém roce, pak čtvrtého, nakonec až devátého ledna. Čím delší, tím víc toho chcete připravit a tím míň toho paradoxně stihnete. Vysvětlovat všem příbuzným, že nejedete umřít, ale jen na další misi s Lékaři bez hranic, je frustrující. Navíc po pěti měsících strávených v Afghánistánu fakt nechápu, co řeší s Afrikou? Ale jak jste jednou na cestě, je to pryč. A znovu v módu starých misionářů - když můžeš, tak spi. Po cestě teda hodně spím.

Na pražské Ruzyni mě chlápek odbavuje žlutý žok. Když vidí ten červený, co mám na zádech, chce ho taky poslat do nákladového prostoru. Jsem zvyklý poslouchat, tak ho pomalu sundavám ... Ale víš co? Hovno! Za chvíli mi bude čtyřicet a pryč jsou doby, kdy jsem se nechal buzerovat. "Nedám! Mám tam křehký věci a jedu do Afriky. Stačí, že mi zase ztratíte to žlutý!". Protahuje ksicht a že se to nebude na gate líbit. Nezajímá! V létě jsem s touhle společností zažil Island týden v tričku a kraťasech, čtyři dospívající, dva dospělý. Nezapomenutelné.

Než abych riskoval, že mi bágl odbaví ještě na gate, volím připravovanou variantu - rybářská vestička. Našlapal jsem do ní polovinu obsahu, z kletru jsem vyrobil větší chlebník, zbytek jsem se oblíknul a cetky naházel do kapes. Jako čuně zpocenej v deseit vrstvách, na uších letecký sluchátka, na očích černý sluneční brejle a v hadrech asi 10 kg, dorazím na tu gate. Zato s příručním zavazadlem, co má krásných 5 kg.

Když letíte s Lékaři bez hranic na misi, bude to zaručeně nejlevnější možná varianta. Tudíž ta nejdelší. Jen do Ženevy letím s přestupem ve Frankfurtu. Jestli to tam trochu znáte, přeběhnout z terminálu A na B trvá vytrvalostnímu běžci 13 minut. Gate do Ženevy jsem zavíral poslední. To by mě zajímalo, kdo to plánoval a jak by to zvládl průměrně fyzicky zdatný misionář s plnou polní? Nemyslím ten, co má od doc. Vilikuse z Ústavu tělovýchovného lékařství aktuálně písemně potvrzeno, že je s muži stejného věku na 177% normy.

Se stoickým klidem se po pěti minutách přesouvám do oddělení ztracených zavazadel. Když vystojím 45 minut ve frontě, na jejímž konci zrovna neobsluhují aerolinky, se kterýma jsem letěl, s poker face odkráčím do fronty na 60 minut. Než baba ústa otevře, sypu jí data do formuláře přesně ve formě, jako kdyby mi těch zavazadel v životě nedorazilo víc. Tuhle v Rejkaviku jsem mimochodem stál ve frontě s chlápkem, co v kraťasech pokračoval do Grónska. Na dva roky. Takže žlutá, sportovní taška, rozměry asi takhle, let číslo tohle, a tady tuto ... A dovez mi to do hotelu, babo!

Ty vole, netlač na to tolik! Přátelsky mi radí porodník Jirka v jednom nejmenovaném českém porodním ústavu, když načínám dělohu skalpelem. Tomu malýmu jsem tentokrát obličej nepořezal. Příště netlačit tolik! Od Haiti už pár let uběhlo, tak jsem si to potřeboval trochu osvěžit. Těch variant, jak císařem vysekat dítě z matky, je hned několik. Výsledek je ale většinově více než uspokojivý. Císařský řez je jedinou operací, při který z jednoho zdravého pacienta uděláte dva. Minimálně.

Na základě zkušeností se situacemi, které můžou nastat na misi s Lékaři bez hranic, jsme připravili nejdůležitější otázky. Podívejte se na ně a odpovězte si, jestli je život na misi to, co opravdu chcete. To se píše na internetových stránkách Lékařů bez hranic. Pro mě je to v rovině pracovní nesmírná zkušenost, jejíž jak s oblibou říkám vedlejším žádoucím účinkem je pomoc potřebným. V rovně osobní je to obrovská satisfakce z bezprostředního prožitku, že jsem něco bez udělal - teď, tady a hned.

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières sú medzinárodná humanitárna organizácia, ktorá poskytuje odbornú zdravotnícku pomoc ľuďom v ohrození a v prípade krízových situácií. Organizácia bola založená v roku 1971 skupinou francúzskych lekárov a novinárov, ktorí mali priamu skúsenosť s hladomorom v Biafre. Zdravotnú starostlivosť v takmer 70 krajinách sveta poskytuje s pomocou približne 3000 medzinárodných a 34 000 miestnych spolupracovníkov. Ak vás láka predstava vycestovať na niektorú z ich misií, prípadne im máte záujem akýmkoľvek spôsobom pomôcť v činnosti, určite navštívte ich webové stránky, kde sa dozviete viac.