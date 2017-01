Babička si myslela, že sa modlí ku svätému Antonovi, ale v skutočnosti išlo o figúrku z Pána prsteňov. Elronda napokon jej vnučka nechala vymeniť

Väčšina našich starých rodičov bola odmalička vedená k náboženstvu a duchovnému životu. Aj v dnešnej dobe rozširujúceho sa ateizmu sa milióny ľudí pravidelne modlia a chodia do kostola, čo patrí aj k životu babičky jednej Brazílčanky menom Gabriela Brandão. Gabriela bola nedávno na návšteve u svojej stare mamy a keď sa debata dostala k náboženstvu a Gabriela si obzerala náboženské relikvie, ktoré jej babička uchováva vo svojom dome, narazila na bizarnú sošku. Babička jej vysvetlila, že ide o svätého Antona, ku ktorému sa každý deň modlí, lenže Gabriela vedela, že o žiadneho svätca nejde. V skutočnosti to bola figúrka Elronda z Pána prsteňov a Gabriela dodnes netuší, ako sa podobná figúrka dostala do rúk jej starej mamy, keďže ona určite nepatrí medzi fanúšikov Tolkienovej série. Nakoniec sa Gabriele podarilo vysvetliť svojej babičke, že nejde o svätca a ona sa po celý ten čas modlila k elfovi z fantasy série, čo spočiatku nechápala, ale napokon si nechala poradiť a dostala rovno aj novú figúrku svojho obľúbeného svätca.

