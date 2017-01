Nedepiluje sa, nepoužíva dezodorant a podprsenku by ste na nej hľadali márne. Mladá blogerka miluje minimalizmus

Raw Alignment je v súčasnosti pomerne úspešným blogom, patriaci Havajčanke Alyse Brautigam, ktorá sa so svojím životom pravidelne zveruje čitateľom. na internete Keďže dnes je obdobie, kedy si blog zakladá takmer ktokoľvek, v takej početnej konkurencii je potrebné sa nejakým spôsobom odlíšiť. A mladej Alyce sa to darí vďaka tomu, akým spôsobom pristupuje k svojej osobnej hygiene. Pretože vyznáva zdravý a minimalistický spôsob života, v tomto duchu sa stala pred dvomi rokmi vegánkou, na čo pred rokom nadviazala tým, že sa prestala depilovať a používať dezodoranty.

Podľa jej vlastných slov, pri dvojročnom intenzívnom cvičení sa síce zvykne vo veľkej miere spotiť, no zápach jej potu je údajne oveľa slabší než v čase, keď ešte vegánkou nebola. Jej videá, na ktorých všetky tieto kroky vysvetľuje, sa stretli s pomerne veľkým záujmom. Pre chalanov, ktorých očarila krása Alyse aj napriek faktu, že v jej podpazuší by zrejme dlhý čas stráviť nechceli, pod jej zvrškom by ste márne hľadali podprsenku. Jej nenosenie totiž tiež patrí k životnej filozofii, ktorú vyznáva.