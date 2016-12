Rozmýšľaš nad kúpou domu? Našetri ešte o čosi viac a kúp si rovno majestátny zámok za 500-tisíc eur v srdci Škótska

Zaplatiť viac než 200-tisíc eur za stiesnené bývanie v niektorej časti Bratislavy zrejme nie je snom každého Slováka. Za takúto sumu by sme už očakávali príbytok na úrovni a keby si ju zdvojnásobil a našetril ešte trošku viac, potom by si sa mohol poobzerať aj po nehnuteľnostiach napríklad v Spojenom kráľovstve. Byt v Londýne by si síce za 500-tisíc eur našiel iba veľmi pochabý, ale čo tak rovno škótsky zámok?

Zámok s názvom Teaninich Castle nachádzajúci sa v škótskom mestečku Alness síce má už svoje najlepšie roky za sebou, ale s menšou rekonštrukciou by si sa v ňom mohol cítiť ako doma. Pred rokmi v ňom býval Američan Charles Harrison, ale teraz sa už niekoľko rokov za sebou ocitol na trhu s nehnuteľnosťami. Majestátny zámok pritom stále pôsobí veľkolepo a hrozné to nie je ani v interiéri, kde by si našiel až 12 izieb s vlastnými kúpeľňami a ďalších päť miestností, kde si budeš môcť vodiť návštevy. Interiér už v minulosti prešiel čiastočnou rekonštrukciou, takže výdavky na väčšie či menšie zmeny nebudú úplne astronomické a keby si potreboval aj nejakú záruku bezpečnosti, v jeho pivniciach by si našiel ďalší izolovaný byt, aj keď nevieme, koho by si tam mohol ubytovať. Samozrejmosťou historického zámku sú aj rozsiahle záhrady tiahnuce sa stovky metrov po okolí a lákavo znie aj momentálna cena, keďže sa zámok predáva len za 530-tisíc eur. Len pred pár rokmi pritom stál cez milión eur.