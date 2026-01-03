Toto je 10 najlepších ceruziek na pery, ktoré sľubujú dlhú výdrž. Za niektoré dáš menej ako 5 €

Pitie, plávanie či bozkávanie nemajú pri týchto kontúrkach šancu.
Tiež ťa hnevá, keď kúpiš ceruzku na pery, no má nulovú výdrž? Prípadne nevieš nájsť farbu, ktorá ti dokonale sadne? Rozumieme, a preto sme pre teba vybrali 10 najlepších ceruziek na pery, ktoré si pochvaľujú ľudia na TikToku či v recenziách. Vybrané produkty sú pre každý rozpočet.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
1. essence 8h Matte Comfort
Začneme ceruzkou, ktorá poteší nielen tvoje pery, ale aj tvoju peňaženku. S týmto produktom si zaistíš výraznú farbu, ostré línie pier a matný efekt až na 8 hodín. Okrem iného je ceruzka vodeodolná a môžeš si vybrať z 11 odtieňov. Nechýba ani strúhadlo.
@sofia_beringerova It’s the @essence.cosmetics 8h matte comfort lipliner in shade 10 THE perfect shade #lipliner #lipcombo #essencecosmetics #perfectlipliner #drugstoremakeup #affordablemakeup ♬ Sogni ancora - Piero Piccioni
2. Rimmel Lasting Finish
Rimmel Lasting Finish má krémovú textúru, ktorá zjednodušuje nanášanie a dlhú výdrž. Môžeš si vybrať z až 12 odtieňov, takže veríme, že si nájdeš ten svoj. Recenzie si pochvaľujú pigmentáciu a textúru.
@angelapauselli It’s soo rich and creamy! It’s the @rimmellondon Lasting Finish lip liner in Brownie Pie! 🤎🍫 It’s got a red undertone that’s so flattering, it’s my new go-to lip liner! #makeup #lipliner #rimmellondon #inexpensive #inexpensivemakeup #rimmellipliner #browniepie #rimmelbrowniepie #brownlipliner #90slip #90smakeup #lips #cappuccinolipliner #rimmelcappuccino #affordablemakeup #affordablebeauty #lipcombo ♬ original sound - Yul4o
3. MAYBELLINE New York Lifter Liner
Ak hľadáš niečo, čo má dlhú výdrž a hydratačné zloženie, ktoré nevysušuje pery, stav na túto ceruzku od Maybelline. Jej zloženie je obohatené o kyselinu hyalurónovú a jojobový olej. Podľa recenzií sa aj veľmi jednoducho nanáša a nerozpíja sa do vrások okolo úst.
@hannahmsophia if you’re in need of a new drugstore neutral nude brown lipliner.. maybelline has the one 💅🏽🤎 lip swatch of maybelline lifter lipliner shade ‘on it’ @MaybellineUK @Maybelline NY #lipliner #liplinertutorial #nudelip #affordablemakeup #liptutorial ♬ GIRLS WANT GIRLS - 🎧
4. NYX Professional Makeup Line Loud Vegan
- od 8,90 €
Kontúrka od NYX Professional Makeup má hneď niekoľko skvelých vlastností: bohatá krémová textúra, matný finiš, jednoduchá aplikácia, vodeodolnosť a dlhotrvajúca výdrž. Vegánske zloženie je obohatené o vitamín E a jojobový olej. Na výber máš 11 odtieňov.
@yessicadelrey Shade: Make a statement from NYX’s “line loud” line, theyre all budge proof and last hours on me 💕🥰 #nyx #lineloud #nyxlipliner #nyxcosmetics #lipliner #lipswatch #lipliners #nyxlip #nyxlipliner @NYX Professional Makeup ♬ Please Don't Go - Mike Posner
5. NYX Professional Makeup Duck Plump Plumping Lip Liner
Ak túžiš po šťavnatých perách, táto kontúrka s dlhotrvajúcou výdržou sa ti o to postará. S precíznym hrotom si vyčaruješ ostré línie, plochou stranou zase zvodný objem. Krémová textúra je obohatená o zázvor a čili, ktoré ti opticky zväčšia pery.
@yasemincem Replying to @Enchanted it feels like a contour stick for my lips tbh #nyxduckplump #touchuptaupe #duckplump #cooltonedmakeup #cooltonedlipliner ♬ original sound - yasemincem
6. MAC Cosmetics Nudes Lip Pencil
- od 19,60 €
Ikonická kontúrka od MAC ťa rozhodne nesklame. Má krémové zloženie a nerobí šmuhy. Môžeš si vybrať z až 36 odtieňov, medzi ktorými nájdeš nudes, hnedé, výrazné červené, ale aj krikľavo ružovú či fialovú.
Fun fact: Odtieň Oak použila Dakota Johnson vo filme Materialist.
@salihugheslifestyle Easy, quick fuller lips hack. Pencil here is @maccosmeticsuk Subculture. #thinlips #lipliner #beautyhacks #liphack #over40beauty #beauty #beautytips ♬ original sound - Sali Hughes
7. HUDA Beauty Lip Contour 2.0
Zamatovo matná vysokopigmentovaná ceruzka od HUDA Beauty sľubuje výdrž až 9 hodín. Jej zloženie neobsahuje žiadne oleje, parabény, sulfáty, ftaláty, konzervačné látky či alkohol. Pre čo najprecíznejšie namaľované pery je ceruzka doplnená aj o strúhadlo. Na výber máš 11 odtieňov.
@aaliyaahx99 so many people are SHOCKED when I tell them the @Huda Beauty Lip Contour Pencils have a mini sharpener !!! Did you know this ?! .. 👀✨🩷 #hudabeauty #hudabeautylipcontour #lipliner #hudabeautymakeup #makeuphacks @Huda @Alyakattan @hudabeautyshop ♬ original sound - Aaliyah 🫧
8. Chanel LE CRAYON LÈVRES
Z high-end súdka sme vybrali dlhotrvácnu ceruzku na pery od Chanel, ktorú si zamilovala aj herečka Lily Rose Depp. Má 19 odtieňov a dve strany – hrot, ktorý dokonale kopíruje kontúry pier a štetček pre čo najprecíznejšie nanášanie. Výsledok? Polomatné pery, ktoré vydržia celý deň.
@makeupbybrooktiffany #greenscreen finally got my hands on the Chanel lip liner #lilyrosedepp #lipcombo ♬ original sound - Makeupbybrooktiffany
9. Catrice Plumping
Táto virálna ceruzka na pery ťa bude stáť približne tri eurá a výsledok je naozaj skvelý. Ceruzka zanecháva saténovo matný finiš, vďaka obsahu mätového oleja a komplexu MAXI-LIP™ budú tvoje pery hydratované a opticky zväčšené.
@kristine.pro.beauty Catrice plumping lipliner in the shade 040 #yourlipsbutbetter#neutrallipliner#brownnude#brownishnude#brownlipliner#nottoopinknottoobrown#essencecinnamonspice#catricelipliner#catrice040#longlastinglipliner♬ original sound - IG : Kristine.pro.beauty_
10. Anastasia Beverly Hills Lip Liner
Táto vysoko pigmentovaná ceruzka má krémovú textúru so zamatovo matným finišom. Vďaka svojmu zloženiu sa ľahko nanáša, nerozmazáva sa a na perách pôsobí prirodzene. Skvelo funguje samostatne aj v kombinácii s rúžom či leskom. Vybrať si môžeš z mnohých odtieňov.
@isabeldemya I’m obsessed with @Anastasia Beverly Hills Lip Liners! The shade i’m using is Deep Taupe #lipliner#anastasiadeeptaupe#oliveskin#oliveskintone#olive#lightmediumolive#neutralolive#oliveundertone#lipcombo#olivemakeup♬ original sound - Isabel Demya