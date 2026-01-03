Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 3. januára 2026 o 12:39
Čas čítania 3:34

Toto je 10 najlepších ceruziek na pery, ktoré sľubujú dlhú výdrž. Za niektoré dáš menej ako 5 €

Toto je 10 najlepších ceruziek na pery, ktoré sľubujú dlhú výdrž. Za niektoré dáš menej ako 5 €
Zdroj: Notino, Douglas, Dupe/Savannah Lopez, Ella Laughmiller
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Pitie, plávanie či bozkávanie nemajú pri týchto kontúrkach šancu.

Tiež ťa hnevá, keď kúpiš ceruzku na pery, no má nulovú výdrž? Prípadne nevieš nájsť farbu, ktorá ti dokonale sadne? Rozumieme, a preto sme pre teba vybrali 10 najlepších ceruziek na pery, ktoré si pochvaľujú ľudia na TikToku či v recenziách. Vybrané produkty sú pre každý rozpočet.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

1. essence 8h Matte Comfort

Začneme ceruzkou, ktorá poteší nielen tvoje pery, ale aj tvoju peňaženku. S týmto produktom si zaistíš výraznú farbu, ostré línie pier a matný efekt až na 8 hodín. Okrem iného je ceruzka vodeodolná a môžeš si vybrať z 11 odtieňov. Nechýba ani strúhadlo.

@sofia_beringerova It’s the @essence.cosmetics 8h matte comfort lipliner in shade 10 THE perfect shade #lipliner #lipcombo #essencecosmetics #perfectlipliner #drugstoremakeup #affordablemakeup ♬ Sogni ancora - Piero Piccioni
essence 8h Matte Comfort

2. Rimmel Lasting Finish

Rimmel Lasting Finish má krémovú textúru, ktorá zjednodušuje nanášanie a dlhú výdrž. Môžeš si vybrať z až 12 odtieňov, takže veríme, že si nájdeš ten svoj. Recenzie si pochvaľujú pigmentáciu a textúru. 

@angelapauselli It’s soo rich and creamy! It’s the @rimmellondon Lasting Finish lip liner in Brownie Pie! 🤎🍫 It’s got a red undertone that’s so flattering, it’s my new go-to lip liner! #makeup #lipliner #rimmellondon #inexpensive #inexpensivemakeup #rimmellipliner #browniepie #rimmelbrowniepie #brownlipliner #90slip #90smakeup #lips #cappuccinolipliner #rimmelcappuccino #affordablemakeup #affordablebeauty #lipcombo ♬ original sound - Yul4o
Rimmel lasting Finish

3. MAYBELLINE New York Lifter Liner

Ak hľadáš niečo, čo má dlhú výdrž a hydratačné zloženie, ktoré nevysušuje pery, stav na túto ceruzku od Maybelline. Jej zloženie je obohatené o kyselinu hyalurónovú a jojobový olej. Podľa recenzií sa aj veľmi jednoducho nanáša a nerozpíja sa do vrások okolo úst.

@hannahmsophia if you’re in need of a new drugstore neutral nude brown lipliner.. maybelline has the one 💅🏽🤎 lip swatch of maybelline lifter lipliner shade ‘on it’ @MaybellineUK @Maybelline NY #lipliner #liplinertutorial #nudelip #affordablemakeup #liptutorial ♬ GIRLS WANT GIRLS - 🎧
maybelline new york lifter liner

4. NYX Professional Makeup Line Loud Vegan

Kontúrka od NYX Professional Makeup má hneď niekoľko skvelých vlastností: bohatá krémová textúra, matný finiš, jednoduchá aplikácia, vodeodolnosť a dlhotrvajúca výdrž. Vegánske zloženie je obohatené o vitamín E a jojobový olej. Na výber máš 11 odtieňov.

@yessicadelrey Shade: Make a statement from NYX’s “line loud” line, theyre all budge proof and last hours on me 💕🥰 #nyx #lineloud #nyxlipliner #nyxcosmetics #lipliner #lipswatch #lipliners #nyxlip #nyxlipliner @NYX Professional Makeup ♬ Please Don't Go - Mike Posner
NYX Professional Makeup Line Loud Vegan

5. NYX Professional Makeup Duck Plump Plumping Lip Liner

Ak túžiš po šťavnatých perách, táto kontúrka s dlhotrvajúcou výdržou sa ti o to postará. S precíznym hrotom si vyčaruješ ostré línie, plochou stranou zase zvodný objem. Krémová textúra je obohatená o zázvor a čili, ktoré ti opticky zväčšia pery. 

@yasemincem Replying to @Enchanted it feels like a contour stick for my lips tbh #nyxduckplump #touchuptaupe #duckplump #cooltonedmakeup #cooltonedlipliner ♬ original sound - yasemincem
NYX Professional Makeup Duck Plump Line

6. MAC Cosmetics Nudes Lip Pencil

Ikonická kontúrka od MAC ťa rozhodne nesklame. Má krémové zloženie a nerobí šmuhy. Môžeš si vybrať z až 36 odtieňov, medzi ktorými nájdeš nudes, hnedé, výrazné červené, ale aj krikľavo ružovú či fialovú.

Fun fact: Odtieň Oak použila Dakota Johnson vo filme Materialist.

@salihugheslifestyle Easy, quick fuller lips hack. Pencil here is @maccosmeticsuk Subculture. #thinlips #lipliner #beautyhacks #liphack #over40beauty #beauty #beautytips ♬ original sound - Sali Hughes
MAC Cosmetics Lip Pencil

7. HUDA Beauty Lip Contour 2.0

Zamatovo matná vysokopigmentovaná ceruzka od HUDA Beauty sľubuje výdrž až 9 hodín. Jej zloženie neobsahuje žiadne oleje, parabény, sulfáty, ftaláty, konzervačné látky či alkohol. Pre čo najprecíznejšie namaľované pery je ceruzka doplnená aj o strúhadlo. Na výber máš 11 odtieňov.

@aaliyaahx99 so many people are SHOCKED when I tell them the @Huda Beauty Lip Contour Pencils have a mini sharpener !!! Did you know this ?! .. 👀✨🩷 #hudabeauty #hudabeautylipcontour #lipliner #hudabeautymakeup #makeuphacks @Huda @Alyakattan @hudabeautyshop ♬ original sound - Aaliyah 🫧
HUDA BEAUTY Lip Contour 2.0

8. Chanel LE CRAYON LÈVRES

Z high-end súdka sme vybrali dlhotrvácnu ceruzku na pery od Chanel, ktorú si zamilovala aj herečka Lily Rose Depp. Má 19 odtieňov a dve strany – hrot, ktorý dokonale kopíruje kontúry pier a štetček pre čo najprecíznejšie nanášanie. Výsledok? Polomatné pery, ktoré vydržia celý deň.

@makeupbybrooktiffany #greenscreen finally got my hands on the Chanel lip liner #lilyrosedepp #lipcombo ♬ original sound - Makeupbybrooktiffany
Chanel LE CRAYON LÈVRES

9. Catrice Plumping

Táto virálna ceruzka na pery ťa bude stáť približne tri eurá a výsledok je naozaj skvelý. Ceruzka zanecháva saténovo matný finiš, vďaka obsahu mätového oleja a komplexu MAXI-LIP™ budú tvoje pery hydratované a opticky zväčšené.

@kristine.pro.beauty Catrice plumping lipliner in the shade 040 #yourlipsbutbetter#neutrallipliner#brownnude#brownishnude#brownlipliner#nottoopinknottoobrown#essencecinnamonspice#catricelipliner#catrice040#longlastinglipliner♬ original sound - IG : Kristine.pro.beauty_
CATRICE PLUMPING

10. Anastasia Beverly Hills Lip Liner

Táto vysoko pigmentovaná ceruzka má krémovú textúru so zamatovo matným finišom. Vďaka svojmu zloženiu sa ľahko nanáša, nerozmazáva sa a na perách pôsobí prirodzene. Skvelo funguje samostatne aj v kombinácii s rúžom či leskom. Vybrať si môžeš z mnohých odtieňov.

@isabeldemya I’m obsessed with @Anastasia Beverly Hills Lip Liners! The shade i’m using is Deep Taupe #lipliner#anastasiadeeptaupe#oliveskin#oliveskintone#olive#lightmediumolive#neutralolive#oliveundertone#lipcombo#olivemakeup♬ original sound - Isabel Demya
Anastasia Beverly Hills Lip Liner
 Hľadáš ešte viac inšpirácie alebo skvelé tipy na produkty? Prihlás sa na odber nášho newslettera – Fresh Drop a dostávaj tie najlepšie beauty novinky priamo do inboxu. 💌
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
GLOW & KNOW MAKE-UP WISHLIST
Odporúčame
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
včera o 17:00
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
Sponzorovaný obsah
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
22. 12. 2025 12:00
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
refresher+
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
pred 2 dňami
Na posedenie vypil 100 pív a zjedol 8 steakov. Zápasník André The Giant prezývaný „8. div sveta“ meral cez 2 metre a vážil 235 kíl
refresher+
Na posedenie vypil 100 pív a zjedol 8 steakov. Zápasník André The Giant prezývaný „8. div sveta“ meral cez 2 metre a vážil 235 kíl
pred 2 dňami
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
refresher+
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
pred 3 dňami
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
Sponzorovaný obsah
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
22. 12. 2025 11:00
Storky
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Lifestyle news
Scenárista South Parku kúpil doménu Trump Kennedy Center. Satiricky ňou reaguje na Trumpove zásahy do kultúry
pred 3 hodinami
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom
24. 10. 2025 18:41
O čom bude spin-off Stranger Things? Tvorcovia to naznačili v poslednej časti
včera o 16:17
BTS sa oficiálne vracajú: K-pop fenomén ohlásil veľký comeback na marec 2026
včera o 15:29
Dannyho jedenástka sa vracia: V pokračovaní legendárnej krimi komédie uvidíme Brada Pitta, Matta Damona aj Juliu Roberts
včera o 14:43
Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko
včera o 13:57
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
včera o 13:01
Will Smith čelí žalobe za sexuálne obťažovanie. Huslista z jeho turné opisuje znepokojujúce udalosti
včera o 11:42
Rasťo nie je jediný, kto po šou našiel lásku. Ružičky sa rozhodli ukázať svojich partnerov
včera o 10:59
Stranger Things má za sebou finále. Zisti viac o emotívnom zákulisí nakrúcania aj vysvetlení od tvorcov
včera o 10:07
Spravodajstvo
Polícia SR Cestovanie Správy počasie Dôchodky
Viac
V okrese Snina horel rodinný dom. Požiar si vyžiadal jednu obeť
pred 7 minútami
SHMÚ vydáva výstrahy. Slovákov potrápia snehové záveje v mnohých okresoch
pred 46 minútami
USA sa prihlásili k útoku vo Venezuele. Trump tvrdí, že prezidenta Madura a jeho manželku zajali a odviezli z krajiny
pred hodinou

Viac z Móda

Všetko
OUTFIT CHECK: Štýl, ktorý hreje. Tieto zimné vzhľady od Sloveniek a Češiek chceme nosiť hneď
Módny seriál
včera o 16:00
OUTFIT CHECK: Štýl, ktorý hreje. Tieto zimné vzhľady od Sloveniek a Češiek chceme nosiť hneď
včera o 16:00
Koľko stoja outfity Emily v Paríži? Z cenoviek jej kúskov sa ti zatočí hlava
Koľko stoja outfity Emily v Paríži? Z cenoviek jej kúskov sa ti zatočí hlava
pred 2 dňami
Steal the Style: Millie Bobby Brown dokazuje, že Y2K stále funguje. Napodobni jej štýl za zlomok ceny
Steal the Style: Millie Bobby Brown dokazuje, že Y2K stále funguje. Napodobni jej štýl za zlomok ceny
29. 12. 2025 14:00
Zabudni na mainstream. Vybrali sme TOP české niche parfumy, ktoré ťa odlíšia
Zabudni na mainstream. Vybrali sme TOP české niche parfumy, ktoré ťa odlíšia
29. 12. 2025 11:00
Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
V spolupráci
Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
17. 12. 2025 17:30
H&M rozdáva Spotify Premium zadarmo. Členovia získajú 3 mesiace bez platenia
H&M rozdáva Spotify Premium zadarmo. Členovia získajú 3 mesiace bez platenia
18. 12. 2025 14:36
Viac z Kultúra Všetko
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Zabudnutá tatranská stavba dostala nový život. Apartmánový dom v Hornom Smokovci spája tradíciu s modernými prvkami
27. 12. 2025 11:00
Londýnsky penthouse s výhľadom na Regent’s Park. Rodinné bývanie ponúka art deco eleganciu v modernom šate
pred 2 hodinami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
Vybrali sme
včera o 17:00
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
včera o 17:00
O čom bude spin-off Stranger Things? Tvorcovia to naznačili v poslednej časti
včera o 16:17
VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday
pred 3 dňami
Viac z Gastro Všetko
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
Testy
19. 12. 2025 8:00
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
25. 12. 2025 12:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Londýnsky penthouse s výhľadom na Regent’s Park. Rodinné bývanie ponúka art deco eleganciu v modernom šate
Kultúra
pred 2 hodinami
V spolupráci
Londýnsky penthouse s výhľadom na Regent’s Park. Rodinné bývanie ponúka art deco eleganciu v modernom šate
pred 2 hodinami
Veľkometrážny byt, ktorý spája rodinu z celého sveta.
Toto je 10 najlepších ceruziek na pery, ktoré sľubujú dlhú výdrž. Za niektoré dáš menej ako 5 €
Toto je 10 najlepších ceruziek na pery, ktoré sľubujú dlhú výdrž. Za niektoré dáš menej ako 5 €
pred 45 minútami
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
včera o 17:00
OUTFIT CHECK: Štýl, ktorý hreje. Tieto zimné vzhľady od Sloveniek a Češiek chceme nosiť hneď
OUTFIT CHECK: Štýl, ktorý hreje. Tieto zimné vzhľady od Sloveniek a Češiek chceme nosiť hneď
včera o 16:00
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
včera o 13:01
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
včera o 17:00
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
refresher+
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
16. 3. 2025 8:30
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
včera o 13:01
Rasťo nie je jediný, kto po šou našiel lásku. Ružičky sa rozhodli ukázať svojich partnerov
Rasťo nie je jediný, kto po šou našiel lásku. Ružičky sa rozhodli ukázať svojich partnerov
včera o 10:59
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovanie
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovanie
včera o 09:27
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
29. 12. 2025 13:16
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
30. 12. 2025 10:03
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
27. 12. 2025 16:57
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
27. 12. 2025 11:18
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia