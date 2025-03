Lady Gaga ohlásila turné k novému albumu Mayhem. Príde aj do európskych miest

Turné odštartuje 16. júla dvoma koncertami v Las Vegas a neskôr zavíta aj do New Yorku, Miami či Toronta. Zavíta aj do Európy, konkrétne do Londýna, Manchestru, Milána, Štokholmu, Barcelony, Berlína či Paríža.

Zdroj: Instagram /@ladygaga