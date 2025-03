Do klietky FNC mieri kontroverzná ružička z Bachelora. Súperiť bude s partnerkou známeho bojovníka

Sily si zmerajú už v apríli.

Organizácia Fight Night Challenge pred pár dňami na svojich sociálnych sieťach zverejnila informáciu, že do ich klietky pôjde bojovať aj Denisa Melvaldová. Rozruch spôsobila v českom Bachelorovi a šťastie skúsila aj v šou Survivor, kde vypadla ako prvá. Sily si zmeria s ďalšou známou tvárou.

Do klietky sa postaví s Veronikou Blahovskou, ktorá je partnerkou zápasníka Rendysa. Živí sa ako online trénerka, no popularitu si získala najmä vďaka partnerovi. Na jednom zo zápasov ho veľmi intenzívne podporovala a jej krik sa vtedy stal virálom na sociálnych sieťach.

Okrem týchto dievčat má byť na karte najbližšieho FNC ešte jeden ženský zápas. Tlačová konferencia, na ktorej sa účastníci a účastníčky bližšie predstavia, si môžeš pozrieť už 9. marca od 18:00 na YouTube kanáli organizácie.

Samotný galavečer sa uskutoční 19. apríla v Prahe v O2 Universum a hovorí sa, že to bude najväčší event, aký kedy organizácia uskutočnila. Niektorí ľudia výber Denisy ako zápasníčky kritizujú, no organizátor vysvetľuje, že to má svoj dôvod.

„Zakaždým sa snažíme fightcard vyskladať tak, aby si na svoje prišli milovníci boxu, ale aj fanúšikovia celebritných zápasov. Pre Denisu bude tento zápas veľkou výzvou, má však skúsenosti s MMA z minulosti, preto veríme, že doručí skvelý výkon. Jej súperka takisto nikdy nestála v zápasovom ringu, ale aktívne sa venuje športu. Nepochybujeme o tom, že pôjde o atraktívny duel, na ktorý sa veľmi tešíme,“ povedal jeden z promotérov organizácie Eduard Gerek.