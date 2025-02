Deloxe bistro nie je síce otvorené dlho, no podľa slov majiteľov sa už teraz tešia zo záujmu zákazníkov. V budúcnosti by chceli predĺžiť otváracie hodiny. Aktuálne ich môžeš navštíviť počas pracovného týždňa od 11:00 do 19:00.

Zdroj: Refresher/Karolína Uličná