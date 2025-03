Týchto 10 kníh by mal aspoň raz v živote prečítať každý. Máš ich vo svojej knižnici?

Na poličke so svetovou klasikou by ti rozhodne nemalo chýbať ani najslávnejšie dielo z pera amerického autora. Od prvého vydania v roku 1951 bol román preložený do takmer všetkých svetových jazykov a doteraz sa predalo 65 miliónov kníh.

Zdroj: Martinus / Kto chytá v žite