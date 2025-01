V rovnaký deň vyjde aj deluxe verzia albumu The Party Never Ends od Juice WRLDa. Je to piaty a zároveň posledný štúdiový album rapera, ktorý zomrel v roku 2019. Jeho manažér sa vyjadril, že keď bude The Party Never Ends na vrchole rebríčkov, vydajú deluxe verziu.

Zdroj: Instagram/ Complex