Elegantná Selena či Jennifer Aniston v polopriehľadnej róbe. Toto sú najlepšie outfity celebrít na Emmy Awards 2024

Moderátor reality šou the Traitors Alan Cumming si obliekol čierny kilt s béžovou bundou, ktorú zvýraznila kockovaná košeľa so zavinovacím detailom od Teddyho Vonransona. Dizajn pripomína outfit od Dior, ktorý mala Taylor Swift na MTV Awards, moderátor sa však ohradil, že on tento trend začal prvý.