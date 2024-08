Mladí ľudia čoraz častejšie praktizujú životný štýl s názvom sober curious.

„Nie, ďakujem, dnes nechcem piť, dám si citronádu.“ Povedal ti niečo také tvoj kamarát? Alebo sa vidíš v tejto vete ty? Alkohol je často súčasťou rodinných osláv, párty, festivalov a večerných posedení. Pre „Zoomerov“ to už nemusí platiť, pretože podľa niektorých štúdií pijú najmenej zo všetkých ostatných generácií.

Výskum World Finance odhalil, že Gen Z pije priemerne o 20 % menej ako mileniáli a staršie generácie. Dáta Mintel zase ukázali, že britskí „Zoomeri“ vo veku 18 – 25 rokov sa v roku 2023 radšej socializovali v reštauráciách a kaviarňach než v baroch. Čoraz viac mladých ľudí praktizuje životný štýl, ktorý sa nazýva sober curious. Čo to ale znamená?

Zdroj: Unsplash/Anton Savinov

Gen Z a hnutie sober curious

Sober curious (preklad: triezvo-zvedavý) je termín označujúci ľudí, ktorí sa rozhodli obmedziť pitie alkoholu, hoci nemajú problém s jeho konzumáciou. V praxi to funguje takto – ideš v piatok večer von, no teraz si pre zmenu dáš namiesto koktailu nejakú limonádu. Alebo si povieš, že obmedzíš pitie vína každý víkend a dáš si ho len raz za mesiac. Tento životný štýl je skrátka o povzbudení ľudí, aby premýšľali nad tým, aký majú vzťah k alkoholu a prijali tak uvedomelý prístup k jeho pitiu.

Pre Gen Z sa stalo hnutie sober curious akýmsi trendom. Podľa analýzy NCSolutions, záujem o tento životný štýl narástol medzi rokmi 2023 – 2024 až o 53 %. Štúdia tiež zistila, že dôvod, prečo mladí ľudia začínajú byť viac sober curious, je zlepšenie životného štýlu, poznanie svojich limitov, šetrenie peňazí a narastajúca popularita nealkoholických alternatív. V roku 2023 si najmladšia generácia obľúbila mocktaily, nealkoholické pivo a víno.

Pre „Zoomerov“ je tiež typické, že majú radi internetové výzvy. Jednou z nich je takzvaný suchý január a február, čo znamená, že počas týchto mesiacov si nemôžeš dať ani kvapku alkoholu. Mladí zdieľajú skúsenosti z týchto výziev na sociálnych sieťach ako TikTok či Instagram a niektorí sa vďaka tejto výzve rozhodli pokračovať aj naďalej.

Ako to ovplyvnilo trh na Slovensku?

Priemerný Slovák vypije 59 litrov piva ročne. Tento nápoj je pevnou súčasťou barovej kultúry alebo spoločenských udalostí v našej krajine. Obľúbená slovenská značka piva Zlatý Bažant si všimla, že mladí ľudia majú radi nielen zlatú klasiku, ale ukázali zvýšený záujem aj o jej nealko varianty.

„Naše prieskumy ukazujú, že pri najmladšej generácii dochádza k nárastu záujmu o nealkoholické varianty obľúbených alkoholických nápojov. Mladá generácia sa tiež nebojí experimentovať. Vidíme značný nárast podielu nealko piva a tiež nárast obľúbenosti radlerov v exotických príchutiach,“ vysvetľuje brand manžér Zlatý Bažant Adam Košinár.

Podľa Zlatého Bažantu trend sober curious značne ovplyvnil výrobcov alkoholických nápojov, ale nie negatívne. „Otvára im nové možnosti, ako pristupovať k produktom vo svojom portfóliu. Vidíme, že na trh prichádzajú rôzne nealkoholické alternatívy pod zaužívanými značkami . Nealkoholické pivá zaznamenali medziročne 2022 a 2023 v hodnotovom podiely na trhu signifikantný nárast,“ potvrdzuje Adam Košinár.

Zdroj: Zlatý Bažant

Je na tebe, ako budeš pristupovať k pitiu alkoholických nápojov. Ak si chceš dať dobre vychladené pivo, môžeš si ho vychutnať aj v nealkoholickej podobe. Zlatý Bažant 0,0 % je prvé slovenské pivo bez kvapky alkoholu, ktoré si zachováva svoju plnú pivnú chuť. Je vyrobené metódou studenej fermentácie, čo znamená, že kvasenie prebieha pri veľmi nízkej teplote a vďaka tomu kvasinky neprodukujú žiadny alkohol.

Pokiaľ predsa len nedáš dopustiť na výraznú horkú chuť piva, značka nedávno predstavila novinku v podobe Zlatý Bažant 12 % – ležiak s novou a horkejšou receptúrou.

Tak čo, bude to alko alebo nealko? Je to len na tebe a povie ti to aj kampaň „Máš na výber.“ „Na oslavu slobody výberu sme vytvorili kampaň - ‚Máš na výber‘, ktorá uľahčuje a skvalitňuje život našim spotrebiteľom tým, že im ponúka jasnú voľbu medzi ich obľúbenou značkou piva s alkoholom alebo bez neho,“ informuje o kampani Adam Košinár.