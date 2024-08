Do kín prichádza nová Snehulienka a sedem trpaslíkov. Trailer vyvoláva u ľudí obavy, Snehulienka je vraj škaredá

Do kín príde rozprávka 21. marca 2025.

Animovaný film Snehulienka a sedem trpaslíkov z roku 1937 sa dočkal ďalšej hranej adaptácie. Na podujatí D23 spoločnosť Disney zverejnila prvú ukážku toho, ako bude film vyzerať.

Jedno je jasné, farbami sa nešetrilo. Štúdio sa teda pravdepodobne naozaj riadi animovanou klasikou a po mnohých pretáčkach (film bol dokončený pred dvoma rokmi) tlačí na to, aby film išiel čo najviac v stopách originálu.

Hlavnú postavu Snehulienky si zahrá Rachel Zegler (známa z filmov ako West Side Story, Hunger Games či Shazam!) a zlú kráľovnú stvárni Gal Gadot (Wonder Woman, Red Notice, Smrť na Níle). Trpaslíci budú však digitálni. A ľudia majú problém viac-menej so všetkým.

Rachel sa už dávnejšie dostala do hľadáčika internetu za niektoré svoje výroky, takže najtoxickejší používatelia momentálne bombardujú film príspevkami o tom, že nie je dosť krásna na Snehulienku.

Na druhej strane problém s Gadotovou spočíva v tom, že izraelská kráska podľa mnohých jednoducho nevie veľmi dobre hrať. Nuž, v prípade trpaslíkov boli najprv obsadení herci malého vzrastu. To sa ostatným liliputánom nepozdávalo, takže potom pokračovali v obsadzovaní bežných hercov, čo nevyzeralo autenticky. Nakoniec sa štúdio rozhodlo urobiť digitálnych trpaslíkov. To je vlastne dôvod, prečo filmu trvá tak dlho, kým sa dostane do kín.

Oproti originálu však došlo k niekoľkým zmenám. Herečky spomínajú, že Snehulienku vraj nezachráni žiadny princ (jeden z dôvodov, prečo má Zegler terč na chrbte). Pravdepodobne teda pôjde o mierne emancipovanú verziu pôvodnej rozprávky.

Hlavným cieľom hlavnej hrdinky je stať sa odvážnym, spravodlivým a nebojácnym dievčaťom, ako to chcel jej zosnulý otec. Ako to bude s otráveným jablkom a bozkom, ktorý Snehulienku prebudí, nie je v tejto chvíli úplne jasné. Všetko sa dozvieš 21. marca budúceho roka, keď sa film dostane do kín.