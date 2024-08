Stanové mestečko Grape 2024 očami návštevníkov: festivalová láska s Taomim, kvapavka po nechránenom sexe či prvá pomoc na opicu

Stanovanie na festivale je jeden veľký zážitok. Niektorí len popíjajú, iní si našli lásku na celý život či schytali pohlavnú chorobu. Prečítaj si, ako vidia festival Grape návštevníci a ako sa naň pripravovali.

Na tohtoročný Grape prišli tisíce návštevníkov. Tí na ňom strávili víkend plný hudby, zábavy a dobrého jedla. Kapacita sa na trenčianskom letisku blížila k 30-tisíc a aj keď si podľa nášho prieskumu mnohí vyriešili ubytovanie mimo festivalu, stanové mestečká praskali vo švíkoch už od piatkového rána.

Aby sa však návštevníci vo svojich stanoch cítili pohodlne, dobre sa vyspali a mali energiu na celý víkend, museli si so sebou zbaliť všetko potrebné a vytvoriť si provizórny nový domov. Všetko si to však vyžaduje prípravu a v niektorých prípadoch aj vyššie finančné prostriedky. Ako sa teda na Grape pripravili, čo všetko si zbalili a koľko ich to stálo?

„My sme si zobrali najmä veľa alkoholu a stan bol druhoradý." (smiech) Opisuje nám svoje prípravy jedna skupinka v stanovom mestečku. Našli sme však aj takých, ktorí si na svoj komfort naozaj potrpeli. „Máme tepluvzdorný stan, ktorý sa v týchto teplách nerozhorúči tak ako tie obyčajné. Dá sa preto v ňom vydržať. Zobrali sme si však so sebou aj vankúše a nafukovacie matrace. Dôležité je nebyť ráno dolámaný."

V stanových mestečkách to vždy žije a ľudia v nich často trávia veľa času. Hrá im hudba, zabávajú sa, popíjajú. Stretneš tu veľa nových ľudí, niekedy si vytvoríš nové priateľstvá a často sa stáva, že tu spoznáš aj svoju spriaznenú dušu či zažijes lásku na jednu noc.

Respondenti nám preto porozprávali svoje príbehy s festivalovými láskami a prezradili nám aj nejaké pikantné veci o tom či by sa s niekým vyspali v stane bez kondómu a ako vnímajú sex na festivale.

Otázky, ktoré sme kládli respondentom:

1.Čo si si zobral na tohtoročný festival a koľko ťa stála príprava naň?

2. Dbal/a si viac o prípravu na festival kvôli situácii na Pohode? (zobral si si aj veci, ktoré by ti pomohli v kritickej situácii, lepší-nepremokavý stan, pršiplášť, atď.)

3. Ako tráviš deň v stanovom mestečku ešte pred začatím programu?

4. Ako zvládaš opicu na festivale?

5. Ako sa na festivale chrániš pri sexe/ Vyspal by si sa s niekým neznámym aj bez kondómu?

6. Príbehy festivalových lások/ našiel si si tu nejakú tvoju spriaznenú dušu/ zoznámil si sa s niekým/ zamiloval si sa?

7. Čo by si odkázal organizátorom?

8. Majú festivaly podľa teba aj inú pridanú hodnotu ako len hudbu?

Festivalová láska s raperom Taomim

1.Čo ste si zobrali na tohtoročný festival a koľko vás stála príprava naň?

Môj stan nestál ani chvíľu. (smiech) Väčšinu vecí máme požičaných. Zobrali sme si najmä alkohol a niektorí z nás si vyčlenili na celý festival aj 500 eur.



2. Dbali ste viac o prípravu na festival kvôli situácii na Pohode? (zobrali ste si aj veci, ktoré by vám pomohli v kritickej situácii, lepší-nepremokavý stan, pršiplášť, atď.)

Viac sme dúfali, ako sme sa pripravili. Pozerali sme však predpoveď počasia. Zabezpečili sme sa tak, že sme prišli autom a keby prišla búrka, ideme sa schovať do neho.



3. Ako trávite deň v stanovom mestečku ešte pred začatím programu?

Aktívnym pitím. Chystáme sa, sprchujeme sa, zregenerujeme sa. Sú tu super aj chillovacie zóny, takže sme trávili čas aj tam.



4. Ako zvládate opicu na festivale?

Chodia tu také vozíky Dr. Max a rozdávajú ľuďom vyprošťováky a magnézium, je to super. Určite minerálka Fatra. Vývar a Phočko nám tiež pomohli, to nás postavili na nohy.



5. Ako sa na festivale chránite pri sexe/ Vyspali by ste sa s niekým neznámym aj bez kondómu?