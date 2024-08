Mladý slovenský futbalový talent prestupuje z Trenčína do zámoria. Podpísal ho veľkoklub americkej MLS

„Bol to jeden z najťažších a zároveň aj najzložitejších transferov, pretože pri vstupe do MLS platia iné pravidlá. Liga rozhoduje takmer o všetkom. Do toho imigračné zákony Spojených štátov. Naplniť finančné predstavy Minnesoty a Trenčína tiež nebolo nič jednoduché,“ opísal ako prebiehal prestup do zámoria.