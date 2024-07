Polícia vypátrala zlodeja, ktorý vykradol Dalybovi auto. Okrem vzácnych okuliarov mu vzal diamantové zuby za 4 500 eur

Úkaz by sa mal na oblohe objaviť už v utorok, 30. júla. Tento raz nemusíš ponocovať, pretože by sa mal objaviť už počas denného svetla a pretrvávať by mal do nočných hodín, informujú tvnonviny.sk na základe analýzy Petra Horálka z Fyzikálneho ústavu v Opave.