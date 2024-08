Ako náročné bolo nakrúcanie očakávaného filmu Lóve 2, vďaka čomu si totálne zamiloval Thajsko a prečo mu v nigérijskom Lagose išlo o život?

Herec, režisér, vášnivý cestovateľa Michala Nemtudu (37) si môžeš pamätať z filmov Jakuba Kronera, nakrútil tiež viacero televíznych projektov a vyše sto videoklipov pre najznámejších slovenských raperov vrátane Rytmusa, Separa, Majka Spirita, Kaliho alebo Strapa. V Los Angeles dokonca točil pre známu rapovú crew Onyx.

Michala tento rok uvidíš v hlavnej úlohe očakávaného akčného filmu Lóve 2, ktorý sa z veľkej časti nakrúcal v exotickom Thajsku. V pokračovaní drámy z roku 2011 si zahrali aj Kristína Svarinská, Jakub Gogál či Dušan Cinkota. Do pôvodnej zostavy pribudol svetoznámy kaskadér Vladimír Furdík, známy ako Night King z populárneho seriálu Hra o tróny.

Aký tréning s ním Michal podstúpil, aké náročné bolo nakrúcanie akčných scén a čím bude snímka v kontexte slovenskej kinematografie revolučná? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky si prečítaš v novom interview. Ak ťa bavia naše rozhovory, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj celý obsah na našom webe bez zbytočných obmedzení. Nájdeš tam viacero reportáží zo zahraničia, profilov osobností aj kapiel či desivé kriminálne príbehy. Nehovoriac o bohatom videoobsahu a nových formátoch.

V tomto článku si prečítaš: Aký celovečerný hraný film plánuje nakrútiť.

Koľko stál najdrahší videoklip, ktorý kedy natočil a pre koho to bolo.

Ako sa vybavuje nakrúcanie filmu v Thajsku a aké komplikácie vznikli na mieste.

Čím ho Thajsko uchvátilo a prečo tam cestuje pravidelne už roky na dovolenky.

Koľko peňazí tam vie mesačne minúť.

Aké nepríjemné zážitky má z Nigérie.

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Čoskoro ťa uvidíme v hlavnej úlohe v pokračovaní filmu Lóve z roku 2011, ktoré opäť nakrútil tvoj dlhoročný kamarát Jakub Kroner. Dnes ťa však primárne nepoznáme ako herca, ale režiséra videoklipov či rôznych televíznych projektov. Ako a kedy si sa dostal práve k herectvu?

Hereckú kariéru som odštartoval v Bratislavafilme a na základe tejto roly ma potom pozvali na casting do Markízy k seriálu Ordinácia v ružovej záhrade. Bol to môj prvý casting v živote a dal som to, zobrali ma. Bol som tam jeden z mála nehercov, no zrazu som sa ocitol okolo tých najväčších mien. Bola to brutálna škola, učil som sa priamo na pľaci. Radili mi zrazu ľudia ako Marián Labuda, Ady Hajdu, Janko Kroner alebo Anka Šišková, ktorá hrala moju maminu. Jožo Vajda hral môjho otca. Učili ma tí najlepší slovenskí herci, bola to skvelá prax. Nič lepšie sa mi vtedy nemohlo stať.

Mal si už odjakživa ambíciu byť hercom?

Celý život som bol extrovert. Stále som zabával ľudí, aj keď sme boli niekde vonku s partiou. Úplné začiatky boli také, že som sa mihol v klipoch rôznych raperov. Vyrastal som vlastne s rapermi z Druhej Strany. To boli Miky Mora a Moloch Vlavo. Poznal som sa tiež s chalanmi zo skupiny Názov Stavby. Nemal som stres pred kamerou, nehanbil som sa, a tak to išlo. Potom sa ma Jakub spýtal, či si nechcem zahrať jednu z hlavných postáv v Bratislavafilme. Povedal som: „Jasné, poďme do toho.“ Vďaka Bohu, že som to zobral. Chcel som to totiž najskôr zrušiť, lebo som v tom čase žil v Rakúsku.