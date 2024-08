Celá jeho rodina, vrátane starých rodičov, rodičov a ostatných členov, jeho orientáciu prijala a podporujú ho najviac, ako to ide. Na Pride chodia všetky vekové kategórie. Ako vnímajú tému LGBTQI+ Švédi?

Prekračujem z nohy na nohu, v diaľke počujem spev lokálneho interpreta a čudujem sa, že po západe slnka o 10. hodine večer nie je ani chýru, ani slychu. Čo tu vlastne robím? Lístky na švédsky festival v meste Båstad som dostala ako narodeninový darček a to len preto, lebo tu vystupuje okrem iných aj môj obľúbený DJ.

Premýšľam ako ma asi vnímajú miestni ľudia. Všade navôkol počujem iba švédčinu, nerozumiem ani slovo. Ľudia ma však pohľadom príliš nesúdia. Asi teda nevytŕčam z radu, pomyslím si.

Oproti mne si všimnem mladého chalana, ktorý sa usmieva, a keď s ním nadviažem očný kontakt, začne tancovať a spievať švédsku pesničku, ktorá hlasno znie zo stageu za nami. Ja sa zasmejem a kričím mu, že som Slovenka a že tento song nepoznám.

Po krátkej chvíli už s chalanom kecáme po anglicky ostošesť. Dozvedám sa, že sa volá Robin, je gay a na festivale je so sestrou. Páči sa mu, ako vyzerá môj priateľ, ktorý je na festivale so mnou, a nazýva nás celebritným párom. Vtedy by mi ani nenapadlo, že z tejto vtipnej debaty vznikne priateľstvo.

S Robinom som v kontakte dodnes. Preberáme spolu rôzne témy, od tých príjemných až po vážnejšie, a porovnávame, ako to vyzerá vo Švédsku a na Slovensku. Nedávno, keď sa konal Pride v našom hlavnom meste aj v Štokholme, rozprávali sme sa aj o téme LGBTQI+.

Zistili sme, že medzi našimi krajinami sú priepastné rozdiely vo vzdelaní, uvažovaní ľudí a tolerancii. Rozhodla som sa preto s mojím zahraničným kamarátom na túto tému urobiť rozhovor a podeliť sa o zaujímavosti aj s vami, čitateľmi Refresheru.

V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý obsah. Ak sa ti naša tvorba páči a chceš podporiť redakciu, staň sa členom klubu Refresher+. Získaš tak prístup k prémiovému obsahu a mnohým ďalším benefitom.

Robina sme stretli na festivale vo Švédsku. Zdroj: Instagram/jchovancova

Na Pride v Štokholme je úžasná atmosféra. Stretnú sa tam mladí ľudia, starší aj deti.

Koncom júla sa v Štokholme konal Pride. Zúčastnil si sa tohto podujatia?

Žiaľ, tento rok sa mi to nepodarilo. Keby som však nemusel pracovať, určite by som tam bol.

Ako vyzerá Pride vo vašom hlavnom meste?

Je to úžasná atmosféra. Zíde sa tam skutočne rôznorodá zmes ľudí. Mladí, starší aj deti. Mnohé podujatia tohto druhu vo Švédsku majú variácie aj pre mladých ľudí, ktoré zahŕňajú viac aktivít a workshopov pre vybranú cieľovú skupinu.

U nás to nie je len obrovská slávnosť a nadupaná párty, ale aj príležitosť naučiť sa niečo nové a vzdelávať sa v tejto tematike. Na štokholmskom Pride si na svoje rozhodne príde každý.

Na vidieku je vo všeobecnosti viac konzervativizmu, vrátane rasizmu a homofóbie.

Čo si myslíš o mentalite Švédov, ak sa bavíme o akceptácii LGBTQI+ komunity? Myslíš si, že je tvoja krajina rozvinutá? Švédsko, ako krajina, je určite rozvinuté, pokiaľ ide o akceptovanie komunity LGBTQI+. Aj naše zákony, ktoré tu platia, sú celkom akceptovateľné. Väčšine ľudí, najmä tým, ktorí tu žijú vo väčších mestách, iná orientácia vôbec neprekáža.

Keď sa ale bavíme o vidieku, tam je vo všeobecnosti viac konzervativizmu, vrátane rasizmu a homofóbie. Aby som niekomu, samozrejme, nekrivdil, musím povedať, že to neplatí pre všetkých, ktorí tam žijú. Ja sám som vyrastal na vidieku a moji priatelia a rodina ma vždy podporovali najviac, ako to šlo.

Myšlienka, že ľudia nemôžu zažiť slobodu, je srdcervúca.



Počul si už o tom, ako to funguje v iných krajinách Európy? Napríklad ako vnímajú túto komunitu Slováci?

O zmýšľaní Slovákov vo všeobecnosti toho veľa neviem, iba od teba. Čo ale viem, je, že v Európe je niekoľko krajín, ktoré na tom nie sú tak dobre ako Švédsko. Napríklad Poľsko a Taliansko. Potom sú tu ale aj krajiny, ktoré sú na tom ešte lepšie ako Švédsko, napríklad Dánsko a Španielsko.

Pre mňa je to také prirodzené a dôležité, aby mohol každý človek milovať toho, koho chce, byť tým, kým chce, bez ohľadu na to, či je to žena, alebo muž. No a myšlienka, že ľudia nemôžu zažiť tento druh slobody, je srdcervúca.

Ani Slovensko na tom nie je najlepšie. Naša vláda neakceptovala ani len partnerstvá osôb rovnakého pohlavia. Ako to vyzerá vo Švédsku čo sa týka manželstiev, adopcie či partnerstiev?