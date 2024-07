Atmosféra niekdajšieho popraviska sa ma úplne zmocnila. Rovnaké negatívny pocity som prežíval len na prehliadke Osvienčimu.

Silnejúci vietor ohýba konáre stromov zo strany na stranu. Šuchoce listami, akoby ich z nich chcel všetky striasť, hoci je ešte len júl. Aj keď som presvedčený, že podivné zvuky vychádzajúce z okolitej húštiny spôsobuje van, nedá mi to a musím sa otočiť. Prudko sa zvrtnem a namierim pred seba baterkou. Porast je evidentne prázdny, vydýchnem si. Iba ďalší planý poplach.

Napriek tomu, že sa nachádzam v tesnej blízkosti civilizácie, sužuje ma úzkosť. Cítim sa, ako by som bol úplne odrezaný od sveta, hoci sa v diaľke mihajú svetlá áut. Sú tak blízko a zároveň tak neuveriteľne ďaleko.

Nechcem si to ani za svet priznať, ale toto miesto ma pripravuje o rozum. Už od momentu, kedy som sa vydriapal na kopec, kde kedysi stála šibenica, so mnou lomcujú emócie. Na partnerku, ktorá mi robí spoločnosť som bezdôvodne podráždený. Nevyčítam si to iba preto, že aj ona na mňa. Obaja sme nesvoji, akoby nás negatívna energia tohto miesta objala a prenikla do nášho vnútra.

Počas toho ako prechádzame kopcom si predstavujem, čo všetko sa tu kedysi odohrávalo. Pred očami sa mi živo vyjavia obrazy drsných popráv. Odsúdenci kričia a prosia o milosť, kat si brúsi sekeru a diváci stojaci opodiaľ so zatajeným dychom sledujú celé toto krvavé divadlo.

Keď urobím ďalší krok, niečo mi veľmi hlasno zapraská pod nohami. Zvuk, ktorý zarezonuje celou dolinou ma rýchlo vytrhne z myšlienkových pochodov a vráti naspäť do reality. Preľaknuto sa pozriem na zem a povzdychnem si: „Ach. Je to len konár. Zoschnutý konár. Čo iné by to bolo?“

Len, čo si položím túto otázku, uvedomím si, že v momente keď sa zvuk ozval, mi ako prvé prišlo na um praskanie kostí. Predstavil som si, ako kat točí kolesom a v našponovanom tele odsúdeného sa postupne lámu kosti ako zápalky. Jedna za druhou.

Ruiny oravskej stoličnej šibenice. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Desí ma predstava, že sa možno po takto dokaličených pozostatkoch nejakého človeka práve prechádzam. Čo je horšie, nemusí byť ďaleko od pravdy. Zakopávať telá popravených v blízkosti šibenice bola totiž voľakedy bežná prax.

Pod zemou, po ktorej práve kráčam, sa teda pokojne môžu nachádzať desiatky, možno aj stovky doposiaľ neobjavených ľudských pozostatkov. Celý kopec je v podstate jeden obrovský hrob zločincov a ľudí, ktorí si podľa súdov nezaslúžili byť pochovaní na svätej pôde.

Keď si to všetko takto v hlave zosumarizujem, prebehnú mi po chrbte zimomriavky. Tak úzkostlivo a nepríjemne ako tu, som sa cítil za celý život už len na jednom mieste: pri prehliadke Osvienčimu. Tam som však nemusel stráviť noc.

Unikátny nález

Skôr ako vyrazím za tajomným dobrodružstvom, spojím sa s archeológom Tomášom Koptákom, ktorý pracuje pre Krajský pamiatkový úrad v Žiline. Práve on so svojimi kolegami totiž stojí za veľmi významným objavom niekdajšej šibenice.

Ako mi odborník prezrádza do telefónu, ide o pomerne čerstvý nález. O miesto, kde šibenicu objavili sa s kolegami začali zaujímať až v roku 2018. Hlavnou indíciou, ktorá archeológom napovedala, že jeden z kopcov lemujúcich Dolný Kubín môže v sebe ukrývať vzácny kus histórie, bol jeho miestny názov Šibenice.

„Išlo o náhodný objav. Kolega robil v roku 2018 prieskum vo vedľajšej obci a bol upozornený aj na túto polohu. Keď sa tam išiel pozrieť, bolo evidentné, že sa na mieste nachádza nejaká štruktúra. V roku 2022 sme teda vykonali bližšiu obhliadku lokality, počas ktorej sme objavili kamenný základ stavby. O rok neskôr prebehol zisťovací archeologický výskum. Vtedy sa nám podarilo určiť presný tvar šibenice a odkryť ju,“ prezrádza mi archeológ s tým, že ide o objekt so štvorcovým pôdorysom so zosilnenými piliermi na okrajoch.

Podľa jeho slov zatiaľ síce nedokážu presne určiť, z akého obdobia šibenica pochádza, sú však presvedčení, že sa datuje do novoveku. „Na základe jedného z nálezov sa domnievame, že by mohla mať počiatky v 17. storočí,“ dodá Kopták.

Stoličná šibenica vo Veličnej. Zdroj: Facebook/Krajský pamiatkový úrad Žilina

Napriek tomu, že výskum tohto miesta ešte nie je dokončený, archeológ už teraz dokáže povedať, že ide o unikátny objav a to nielen v rámci Slovenska, ale aj niekdajšieho Uhorska.

„Jedinečnosť tejto šibenice spočíva v tom, že je podpivničená. Prvotne sme preto s kolegami uvažovali, že by mohlo ísť aj o nejaký úplne iný objekt. Bližší prieskum základov stavby nás predsa len však presvedčil, že pôjde o šibenicu. Na druhej strane, vyzerá to tak, že naozaj disponuje aj pivničnými priestormi. Náš výskum konzultujeme aj s jedným z najlepších znalcov tejto problematiky v Európe, s profesorom Ungerom z Brna, ktorý nám potvrdil, že šibenicu takýmto výnimočným stavebným stvárnením ešte nevidel,“ priblíži mi archeológ.

Stoličná šibenica vo Veličnej je unikátna tým, že je podpivničedná. Zdroj: Facebook/Krajský pamiatkový úrad Žilina

Hoci doposiaľ nie je archeológom známe, akú funkciu pivnica spĺňala, Kopták sa domnieva, že mohla slúžiť ako skladovacie priestory. Čo sa v nej skladovalo, však zostáva záhadou. Kat totiž so sebou nemusel nosiť veľa vecí, všetko čo potreboval si vedel pobaliť do jedného „batôžku“.

Rovnako je veľmi nepravdepodobné, že by v nej väznili a mučili odsúdených. „Je možné, že do pivnice padali mŕtvoly, alebo ich tam kat zhadzoval. Mohli tam byť nejaký čas deponované, až kým neprišlo k ich pochovaniu. Bez nejakého bližšieho skúmania to však nedokážeme s istotou povedať. V druhej fáze výskumu, by sme však pivnicu radi preskúmali. Veríme, že nám to prinesie nejaké odpovede,“ dodá archeológ s tým, že odkryť podzemné priestory šibenice bude náročné.

S kolegami bude musieť zvoliť vhodnú metódu, aby pri väčšom odkryve nepoškodili zachovanú klenbu. V budúcnosti ju totiž plánujú vyhlásiť za národnú pamiatku.

Nečisté miesto

Hoci je príbeh za archeologickým výskumom šibenice veľmi zaujímavý, mňa osobne omnoho viac fascinuje, ako toto miesto vyzeralo pred stovkami rokov.

„Šibenice – ako aj túto, kedysi strategicky umiestňovali tak, aby boli čo najviac na očiach obyvateľstva. Mohli by sme povedať, že mali odplašujúcu funkciu rovnako ako rituály, ktoré sprevádzali verejné popravy,“ priblíži Kopták.

Archeologický nález nájdený pri výskume stoličnej šibenice vo Veličnej. Zdroj: Facebook/Krajský pamiatkový úrad Žilina

Tradične takýto „popravný rituál“ začínal privedením väzňa zo žalára. Očakávalo sa od neho, že sa za svoje činy ospravedlní a potom dostane rozhrešenie spolu s možnosťou rozlúčiť sa so životom.