Ľuďom chýba dostatok informácií a radšej si pri problematike o užívaní drog zatvárajú oči. Pritom stačí tak málo, aby sa predišlo fatálnym následkom ich užívania (nie len) na festivaloch. Čo radí odborníčka?

Komentár redaktorky: Nemám deti a ak ich raz mať budem, netuším, či budem dobrou matkou. Veľa nad tým premýšľam a v hlave rozoberám rôzne situácie. Predstavujem si, ako by som sa asi zachovala. Jednou z vecí, na ktorú mám celkom jasnú predstavu, je otázka drog.

O tom, že nejaké drogy existujú, som sa ja osobne dozvedela ako dieťa v škole. Všetci učitelia hovorili, aké sú nebezpečné, že zabíjajú. Potom som niektorých videla fajčiť za kotolňou a z telocvikárovi tiahla borovička z úst na kilometre. Takže nás vlastne strašili niečím, čo sami robia?

Po hodinách premýšľania som dospela k zaujímavej myšlienke. Namiesto strašenia a zatvárania si očí pred realitou, by som radšej svoje deti o drogách naučila všetko potrebné. Rátala s tým, že pravdepodobne budú mať príležitosť niečo skúsiť, ale rovnako budú mať dostatok informácií o tom, aby vedeli, čo majú robiť.

⚠️Tento článok nepropaguje drogy a nenavádza ľudí k ich užívaniu. Vznikol v spolupráci s OZ Odyseus, s dobrým záujmom a cieľom minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.

O bezpečnejšom užívaní drog a bezpečnejšom sexe edukuje OZ Odyseus v programe sex/drogy. Na stránke drogy.org ponúkajú aj online poradenstvo prostredníctvom chatu, cez ktorý sa môžeš priamo poradiť s odborníkom.

V tomto článku sa budeme venovať drogám na letných festivaloch. Aké kombinácie sú nebezpečné, čo ti hrozí pri predávkovaní a ako si môžeš skontrolovať svoje drogy ti v rozhovore prezradí Dominika Jašeková, riaditeľka OZ Odyseus.

Prvý bod je, že si zistíme o látke informácie. Pri tých legálnych je to jednoduchšie. Pri nelegálnych je to o niečo nebezpečnejšie, nemáme pri sebe žiaden laboratórny rozbor.

Vaše občianske združenie šíri osvetu o bezpečnom sexe a užívaní drog. Dajú sa vôbec drogy užívať bezpečne?

Užívanie akejkoľvek návykovej látky vrátane legálneho alkoholu a nikotínu je nebezpečné a rizikové. Žiadna látka sa teda nedá užívať bezpečne, ale môžeme sa baviť o bezpečnejších spôsoboch ich užívania.

Stánok OZ Odyseus na festivale Pohoda. Zdroj: Dominika Jašeková

Čo to znamená? Ako môžeme docieliť, aby bolo užívanie bezpečnejšie?

Faktory sú rôzne, závisí od toho, o ktorej látke konkrétne sa bavíme. Keď sa napríklad pozrieme na legálne látky, môžeme povedať, že ich výroba je kontrolovaná a máme informáciu o danej droge. To je taký prvý bod, čo by sme mali vždy pred užitím urobiť, že si zistíme o látke informácie. Pri tých legálnych je to jednoduchšie.

Pri nelegálnych je to o niečo nebezpečnejšie, pretože nevieme, čo ideme užívať. Nemáme pri sebe žiaden laboratórny rozbor. Je preto dobré si zistiť informácie od predajcov, mať nejakých overených, nebrať si látku od cudzej osoby a v neposlednom rade je na mieste si ju aj otestovať.

Pri užití MDMA sa síce treba pravidelne hydratovať, no s vyprázdňovaním môže byť problém.

Okrem naštudovania informácií, na čo by mal užívateľ drogy dbať?

Je dôležité, aby sa zameral/a na seba a uvedomil/a si, v akom psychickom rozpoložení je. Lebo to tiež môže vplývať na zážitok z látky. Ak je teda niekto v depresii, alebo prežíva ťažšie obdobie, môže to zvýšiť riziko zlých stavov, alebo takzvaných bad tripov.

Je dobré dbať aj na to, aké množstvo človek užije. Bez ohľadu na akúkoľvek drogu je vždy lepšie zobrať si menšie množstvo a počkať si na účinok, pred užitím sa najesť, napiť a vyspať. Pri hydratácii by som ale vyzdvihla, že si treba dať pozor na množstvo.

Prečo? Môže byť veľké množstvo vody nebezpečné?

Pri niektorých látkach, ako napríklad MDMA, áno. Spôsobujú totiž, že má človek problém s vyprázdňovaním. Pri tejto konkrétnej droge sa síce treba pravidelne hydratovať, no s vyprázdňovaním môže byť problém.

Takže aj s vodou opatrne a radšej v menších množstvách. Závisí ale aj od miesta, kde sa nachádzaš, napríklad na nejakom festivale, kde sa veľa tancuje, značnú časť vody aj vypotíš.

Myslíte si, že majú Slováci dostatok informácií o drogách, alebo im chýba vzdelanie o nich?

Myslím si, že Slováci nemajú dostatok vedomostí o drogách. Drogová prevencia sa u nás zameriava na nejaké zastrašovanie, často ani nie sú poskytované pravdivé informácie. Väčšinou tie prehnane strašidelné informácie nie sú ani podložené vedeckými faktami. Tu nastáva problém, pretože namiesto strachu by mal mať človek dostatok vedomostí, aby sa vedel správne rozhodnúť.

Veľmi nebezpečná je kombinácia alkoholu napríklad s liekom Xanax či inými benzodiazepínmi. Hrozí väčšie riziko predávkovania sa, utlmenie životných funkcií či zástava dýchania.

Poďme sa pozrieť na drogy na letných festivaloch. Existuje nejaké „desatoro“, ktorého by sa mal človek držať?

Keď niekto príde na festival, medzi prvými vecami, ktoré by mal urobiť ešte predtým, ako niečo užije je, že sa oboznámi s okolím a vyhľadá stan, v ktorom vedia ľudia poskytnúť pomoc. Nabiť si telefón, držať sa s partiou, neužívať drogy s neznámymi ľuďmi a nemiešať ich dokopy.