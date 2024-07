Je známy bytový dom skutočne najstrašidelnejším miestom v našom hlavnom meste?

Blikajúce svetlá, siluety ľudských postáv a hlasy ozývajúce sa z temnoty. O bytovom dome Manhattan sa už roky medzi Bratislavčanmi šepká, že je epicentrom mnohých nevysvetliteľných javov.

Legendy o údajnom strašení za múrmi 28-poschodového vežiaka sa začali šíriť ešte v roku 2011, keď sa na internete objavili mrazivé výpovede viacerých nájomníkov. Väčšina z nich sa sťažovala na rovnaké problémy: samovoľné zhasínanie a zapínanie svetiel, presúvanie predmetov či šepoty ozývajúce sa z prázdnych miestností ich bytov.

Správy o paranormálnej aktivite, ktoré obleteli celú Bratislavu, ponúkali aj desivé príbehy vysvetľujúce strašenie. Niektoré hovorili o tom, že v priestoroch bytovky terorizujú nájomníkov zblúdilé duše mŕtvych robotníkov, ktorí údajne tragicky zomreli počas jej výstavby. Podľa ďalšej veľmi rozšírenej verzie išlo o duchov ľudí, ktorých životy vyhasli pri dopravných nehodách na neďalekej križovatke.

Hoci po rokoch téma „strašidelnej“ bytovky vychladla, urban legends v niektorých ľuďoch dodnes zostávajú živé. Čo si však o paranormálnej aktivite vo vežiaku myslia súčasní nájomníci?

V snahe zistiť, či sa za jeho múrmi stále dejú podivnosti, vyrazil som na Račiansku, kde som sa porozprával s domácimi. A aj keď som to nečakal, musím priznať, že slová niektorých z nich ma ako zarytého skeptika prekvapili.

„Popravde, v bytovke sa nám deje veľmi veľa čudných vecí. Napríklad máme veľmi často pokazený výťah. Dve minúty ide, potom zrazu zastane a nikto nevie prečo. Správcovská spoločnosť nám neskôr len oznámi, že opäť vyhorel nejaký motor. Podobných príhod máme fúru. Človeka sa niekedy až zmocní pocit, že nežije na tejto planéte,“ prezradil mi Radoslav, ktorý v neslávne známom Manhattane býva už štyri roky.

Ešte predtým než sa spoločne vydáme rozlúštiť záhadu najznámejšej strašidelnej budovy v našom hlavnom meste, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Preto ak sa nebojíš – alebo sa, naopak, bojíš rád – a chcel by si podobných reportáží vidieť na našom portáli viac, nezabudni sa aj ty pridať do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš: Kedy sa prvýkrát začalo hovoriť o tom, že v budove straší.

O tragických udalostiach, ktorými stavba vraj bola poškvrnená.

Čo desivé sa stalo v dome nájomcom, s ktorými sme sa rozprávali.

Aké opatrenia proti neznámym entitám domáci údajne zaviedli.

Či existujú priame pochybnosti, ktoré by strašenie dokázali vyvrátiť.

Hlasy z temnôt: naspäť ku koreňom legendy

„Keď som v jednom z bytov v Manhattane robil fotenie na plagát do nemenovaného bratislavského butiku, stala sa mi veľmi divná vec. Fajčil som na balkóne a začul som, akoby niekto povedal ‚haló‘. Zdalo sa mi, že sa hlas ozýva z poschodia nižšie alebo vyššie. Bolo to veľmi čudné, keďže nikto minimálne na troch okolitých poschodiach nebýval.“