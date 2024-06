Jeremy Renner prehovoril o návrate k herectvu po vážnej nehode s pluhom: Jednoducho nemám energiu, nemám palivo

Po liečbe viac ako 30 zlomených kostí sa Renner naučil opäť chodiť. Teraz prezradil, ako bude jeho herecká kariéra pokračovať.

Známy americký herec Jeremy Renner, ktorý vo svete Marvelu stvárňuje postavu Hawkeyea, mal minulý rok vážnu nehodu, pri ktorej ho zrazil snežný pluh. V januári tohto roku sa po ročnej rehabilitácii vrátil k herectvu. Teraz prezradil, ako bude jeho herecká kariéra pokračovať.

Americký herec a hudobník bol hosťom podcastu Smartless, ktorý moderujú Will Arnett, Jason Bateman a Sean Hayes. V rozhovore prezradil, že herectvo je pre neho teraz ťažšie ako pred nehodou v januári 2023. Po tom, čo ho pri odpratávaní snehu neďaleko jeho domu zrazil snežný pluh, bol hospitalizovaný v kritickom stave.

„Jednoducho nemám energiu, nemám dostatok paliva,“ zveril sa v podcaste. „Mám toľko paliva, ktoré vkladám do reality, do svojho tela a všetkých týchto vecí,“ podelil sa o svoje pocity. „Nemôžem sa len tak zmeniť. Bude trvať veľa času, kým sa dostanem do bodu, keď budem mať pozitívne myšlienky, aby som sa mohol posúvať dopredu a ďalej rásť,“ povedal Renner v podcaste.

Po liečbe viac ako 30 zlomených kostí sa Renner naučil opäť chodiť

Jeremy Renner má za sebou vo svojej doterajšej kariére mnoho úspešných úloh. Jednou z nich bola jeho úloha vo filme Smrť čaká všade, za ktorú získal nomináciu na Oscara. Jeho herecké úspechy však pribrzdila vážna nehoda, po ktorej musel absolvovať rehabilitáciu. Po liečbe viac ako 30 zlomených kostí sa Renner naučil opäť chodiť. K herectvu sa vrátil začiatkom tohto roka.

„Stále sa snažím žiť v realite, snažím sa žiť. Bolo pre mňa ťažké prekonať to. Bol to veľký úsek, psychicky naozaj veľmi náročný,“ povedal moderátorom podcastu. Renner sa vyjadril aj k svojej úlohe Mikea McLuskyho v seriáli Starosta mesta Kingstown, ku ktorej sa vrátil v januári. „Stále s tým niekedy bojujem. Neberiem to príliš vážne. Som v úlohe, ktorú viem robiť, a ten seriál veľmi dobre poznám, takže bolo pre mňa ľahké vkĺznuť späť,“ prezradil. „Ak by to bola veľmi náročná úloha, nemohol by som ju prijať,“ povedal herec.

Jeremy Renner sa objaví po boku Daniela Craiga v treťom filme Riana Johnsona Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, ktorý sa dostane do kín na budúci rok. Bude to jeho prvá filmová úloha od nehody.