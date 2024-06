Obľúbená herečka z Riverdale povedala, že miluje Bratislavu. Na Slovensku sa jej páčilo, pokojne by tu natáčala znova

„Zbožňujem Bratislavu. Keď sa tam bude niečo znova točiť, tak to bude chcieť točiť hlavne kvôli tomu, že to je tam. Každé ráno pred prácou som šla na matchu. Zamestnanci tam boli úžasní. Cítila som sa, akoby som tam žila. Fakt som si to užila, a tiež to bola najlepšia matcha, akú som kedy na Slovensku mala,“ zdieľala svoju skúsenosť herečka.