Hubslife a jeho obyčajný život: aj s bežným jobom a bez luxusu môžeš mať na Instagrame či Tiktoku milióny fanúšikov

Mladá generácia si podľa Hubbarda uletela na tom, že pokiaľ nemáš vo veku 25 rokov milióny, vlastnú firmu a musíš chodiť do práce od 9.00 do 17.00, tak si zlyhal. Bežný a súčasne špeciálny život preto ukazuje ako novú normu a sledujú ho milióny.

Sociálne siete sa v posledných rokoch stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Mnohí z nás na nich trávia denne niekoľko hodín, pričom väčšinu času venujeme sledovaniu svojich obľúbených profilov, prípadne iných domácich či zahraničných influencerov.

Žiadny luxus ani vyjadrovanie vlastného názoru

Keď sa povie život influencera na sociálnej sieti, pravdepodobne si každý predstaví veľa peňazí, drahé autá a oblečenie či tiež cestovanie po celom svete. Dnes je však v silnom trende úplný opak. A to bežný život, práca, žiadny luxus ani stretnutia s celebritami.

Nedávno sme písali napríklad o Zeusovi, ktorý nepovie ani slovo, no jeho videá sledujú milióny ľudí. Zaujímavý život vedie aj Mr. Thank You, ktorý však nerozdáva pravé peniaze, ako si milióny ľudí po svete mysleli.

V tomto článku si prečítaš: Kedy a prečo začal s nakrúcaním videí.

Prečo ho sleduje také množstvo ľudí.

O koho v skutočnosti ide.

Zástupcom a superhviezdou tohto nového štýlu je bez debát Connor Hubbard, ktorého pozná internetový svet ako Hubslife a ľudia mu prišili prezývku Najnudnejší muž na internete, píše The Guardian.

Napriek tomu, že v jeho videách neuvidíme žiaden luxus a dokonca nepočujeme hovorené slovo, sledujú ho milióny. Dôkazom sú aj tri najsledovanejšie videá na jeho tiktokovom profile, ktoré majú v súčasnosti viac ako 45 miliónov pozretí.

Riadi sa heslom „Normalize the norm“, teda v ľahkom preklade normalizovať niečo, čo je už normálne. Cieľom 29-ročného muža z amerického Texasu je ľuďom ukázať, že aj človek s bežným životom a s bežnými záľubami môže byť spokojný a úspešný.

Connor Hubbard vedie život, o ktorom by si len málokto povedal, že je hodný nakrúcania a publikovania na sociálne siete. Počas dňa nerobí v podstate nič špeciálne a rovnakým denným režimom prejdú desiatky miliónov ľudí. Raňajky, cesta do práce, práca, obed, cesta domov, fitko, prechádzka so psom, večera, oddych pri telke so ženou a spánok, opisuje Dallas Observer.

Úplne bežný život, však? Otázkou tak ostáva, ako je možné, že na Instagrame a Tiktoku pozerajú jeho videá desiatky miliónov ľudí.

K nakrúcaniu sa odhodlal začiatkom roku 2023. Ako sám povedal pre prestížny magazín GQ, chcel vidieť, čo tým môže dosiahnuť. Hubbard sa po vysokej škole, kde vyštudoval financie, ocitol na križovatke rozhodnutí, pretože vôbec nevedel, akým smerom by sa mal uberať.

Podobne ako mnohí absolventi, aj on začal pracovať v korporáte za stolom. To ho však nebavilo, keďže ako každý mladý človek sa cítil úzkostne z toho, že má stereotypnú prácu a nič nové nezažije.