Aká bude reality šou o živote Rytmusa a Jasminy? Odhalí manželské krízy aj odlišné názory na výchovu syna

Hovorí o tom, že ani ich manželstvo nie je dokonalé, aj napriek tomu, že tak môže pôsobiť na sociálnych sieťach. V novej šou chcú ukázať, ako to skutočne je. Diváci spoznajú aj ich blízkych, no moderátorka odkazuje, že by nikdy neukázala nahotu či intímnosti.