Boli sme na akcii Smeru pri duklianskom pamätníku: Pán si kvôli Blahovi zobral dovolenku, z tohto nás doslova zamrazilo (Reportáž)

Smer-SSD organizoval v týchto dňoch turné podujatí s názvom ZA ROBERTA FICA, ZA SLOVENSKO. Predstavitelia mali zastávku aj pri pamätníku na Dukle pri Svidníku, kam sme sa vybrali aj my.

Smer vzhľadom na atentát na premiéra a zároveň lídra strany Roberta Fica zorganizoval sériu podporných stretnutí s ľuďmi. Akcia s názvom ZA ROBERTA FICA, ZA SLOVENSKO sa konala od 27. mája a na programe mali 11 miest.

Jedným z nich bola aj Dukla. Konkrétne miesto pri duklianskom pamätníku padlých československých vojakov neďaleko obce Vyšný Komárnik vo Svidníckom okrese. V ňom vyhral minuloročné parlamentné voľby práve Smer so ziskom až 29,46 %, píše SME.

Nevedeli sme, či vôbec niekto príde

Začiatok podujatia bol naplánovaný na posledný májový deň (piatok) o 11.00. Vzhľadom na čas sa dalo očakávať, že niekoľko kilometrov od poľskej hranice prídu primárne starší ľudia, ktorí nie sú v práci. A presne tak to aj bolo.

V tomto článku si prečítaš: Aké boli dojmy pred začiatkom akcie.

Čo nám prezradil jeden z čakajúcich pánov.

Aké debaty viedla hŕstka podporovateľov Smeru.

Ako to vyzeralo po príchode Ľuboša Blahu.

Na miesto prichádzame približne 25 minút pred avizovaným začiatkom. Na naše počudovanie je miesto okolo pamätníka ľudoprázdne. Vzhľadom na plnku, ktorá prišla vo štvrtok do Prešova, sme očakávali vyššiu účasť.

Zdroj: REFRESHER/Timotej Gašper

Zaparkujeme na priľahlom parkovisku oproti pamätníku, kde už boli tri policajné hliadky. Pre istotu a kvôli overeniu informácií sa príslušníkov zboru pýtam, kde sa má konať dané podujatie. Milo odvetili, že podľa všetkého práve pri pamätníku, pri ktorom sme v tom momente nikoho nevideli.

Bral som si dovolenku, hovorí bez opýtania pán

Presúvame sa priamo k pamätníku. Je 10.50 a pri monumente stojí len jeden starší pán v bielej košeli. Ešte sme sa ani nepriblížili, už sa milo pýtal, či sme zo Smeru. Po negatívnej odpovedi začal sám od seba monológ o tom, čo všetko preňho znamená strana Roberta Fica.

Zdroj: REFRESHER/Timotej Gašper

Spomenul početné stretnutia s Ľubošom Blahom, Erikom Kaliňákom aj predsedom Ficom v rôznych mestách na východnom Slovensku. Kvôli tejto akcii na Dukle si dokonca vzal voľno z práce, aby mohol prísť a stráviť so svojimi politickými obľúbencami viac času pri menšom počte ľudí. Dodáva, že páni zo Smeru prídu poobede aj priamo do Svidníka, ale tam bude veľa ľudí. Na záver nám ešte ukazuje fotky s Ficom aj Blahom a zakončuje to odkazom, že sú dlhoroční kamaráti.

NATO by som okamžite spálil, počujem z davu

Predsa len tu nie sme osamote, z druhej časti pamätníka prebieha historický výklad pre niekoľkých vojakov z Česka, ktorých uniformy lemuje okrem českej vlajky aj znak Severoatlantickej aliancie – NATO. Tí však určite nemajú poňatia, aká akcia sa pri pamätníku organizuje.

V nasledujúcich minútach prichádzajú k pamätníku malé skupinky ľudí a tesne po 11.00 tak na príchod predstaviteľov čaká približne 15 ľudí, pričom drvivú väčšinu z nich tvorí tá vyzretejšia generácia.

Počas prechádzky okolo pamätníka nás oslovia dve milé dámy, či ich neodfotíme. Počas toho otvárajú smalltalk o tom, prečo sme prišli.