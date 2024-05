Fergie nám prezradila, prečo Julii nazvala psychopatkou a čo skutočne cítila k Radkovi

Čítaj bez obmedzení celý mesiac. Stačí poslať SMS (za 5€). Ako to funguje?

Vyjadrila sa aj ku kauze so spodným prádlom

Fergie, ktorá vypadla zo šou Ruža pre nevestu spoločne s Larou, zavítala do Refresher obývačky, aby jej Mišo Totka položil otázky na telo.





Okrem jej k vzťahu Radkovi, s ktorým to poriadne iskrilo, rozobrali aj vzťahy s ostatnými súťažiacimi. Frederika prezradila, aká bola Julie po vypnutí kamier, a prečo s ňou viedla výrazný spor. Neostali však iba pri Ruži. Opísala nám svoje aktivity a plány do budúcnosti.



Aké boli jej predošlé vzťahy, či prečo sa stará o životné prostredie sa dozvieš v tomto zábavnom, no aj úprimnom rozhovore.