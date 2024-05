Študenti a rodičia bratislavskej školy sa sťažujú na šikanu: Môjmu synovi učiteľ nadával, že je pri**baný

Na Súkromnej strednej škole ochrany osôb a majetku vraj šikanujú dvaja učitelia študentov. Sexuálne narážky či psychické a fyzické násilie sú podľa žiakov a rodičov na dennom poriadku. Takmer všetci štvrtáci vraj prepadajú.

Prípad šikany sa týka Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku v bratislavskej Petržalke. Napätú situáciu vraj ovplyvňuje najmä zriaďovateľ školy Štefan K. a učiteľ predmetu Ochrana osôb a majetku, Milan D.

Žiaci vraj kvôli nim prepadajú, nechcú ich pustiť na maturitu a objavili sa aj sexuálne narážky. Zo štvrtého ročníka školy prepadá 18 z 23 žiakov. Zúfalí študenti nám napísali s prosbou o pomoc, pretože si už vraj nevedia inak poradiť. „Ak to takto pôjde ďalej, nikto nezmaturuje," hovorí jedna zo študentiek.

Zdroj: SSOŠSSOM Bratislava

Situácia je natoľko vážna, že sa ju rozhodli riešiť aj rodičia. Hovoria, že majú doma demotivované a vystresované deti, ktoré sa boja chodiť do školy, pretože ich vedenie školy šikanuje a riaditeľ školy prípad zametá pod koberec. Učitelia vraj hodnotia žiakov podľa sympatií, dávajú im bezdôvodne päťky. Milan D o sebe pred rodičmi v konverzácii na EduPage otvorene napísal, že je „sviňa“. Svoj predmet považuje za náhradu zrušenej povinnej vojenskej služby.



Konverzácia rodiča a učiteľa Milana D. Zdroj: Screenshot konverzácie z EduPage od rodiča študenta.



Na študentky má vraj často aj nevhodné sexuálne narážky: „Napríklad keď sme sa rozprávali o prvej pomoci a o umelom dýchaní, povedal mi, že by mu nevadilo, keby zomrel s pocitom, že som na jeho ústach mala tie svoje. Keď niektoré dievča líže lízatko, učiteľ vždy podotkne, že on má tiež svoje lízatko," povedala jedna zo študentiek pre Refresher.



Na škole má dochádzať aj k fyzickým stretom. Jeden z nich opísal pre Refresher študent Peter: „Počas veľkej prestávky som volal s doktorkou, aby som si dohodol termín vyšetrenia. Pán Štefan K. za mnou prišiel a začal ziapať, aby som nepoužíval telefón v škole. Keď som mu neodpovedal a ďalej som sa snažil komunikovať s lekárkou, buchol ma päsťou do rebra." Študent tvrdí, že incident išiel oznámiť vedeniu školy, no tam vraj len mykli plecom, že na zriaďovateľa nič nemôžu. „Zmietli to zo stola, akoby sa nič nestalo. Ak by som ich mal nejak nazvať, tak asi len, že sú to jeho bábky. Oni vedia aký je a čoho je schopný," vysvetľuje Peter.